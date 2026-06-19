Sahte diplomayla tıp, hukuk ve eczacılık bölümlerine yerleştiler: Meclis önergesi AKP ve MHP tarafından yine reddedildi

Cumhuriyet’in, yurtdışına hiç çıkış yapmadıkları halde “Sahte Lise Denklik” belgeleriyle Türkiye’de tıp, hukuk ve eczacılık gibi kritik fakültelere yerleşenleri ortaya çıkardığı manşet, bir kez daha meclis gündemine taşındı. Ancak önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

“BAKANLIK DİPLOMA KONUSUNUN ÜZERİNİ KAPATIYOR”

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ TBMM kürsüsünden bakanlara isyan etti.

Özdağ; “ Bu sahte diplomalar ile kamuoyu oluşturulmuşken bir anda sihirli bir değnek ile bu mesele askıya alındı. Bakanlığa dedik ki son 30 yıl içinde kim sahte diploma almış, isterse emekliye ayrılsın bunları araştırdınız mı diye sorduk hiç cevap vermediler.” diye tepki gösterdi.

“SAHTE DİPLOMALAR AKP’NİN 23 YILDA YARATTIĞI SİSTEM SORUNUDUR”

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar da önergenin reddine şu sözlerle tepki gösterdi. “Yıllarca bu belgelerin referansıyla hiç bir liyakatı olmayan kişiler Hukuk, Tıp, Mühendislik okuyup kariyer yaptılar. Bu sahteciliğin bireysel düzeyde olmadığı açıktır. AKP’nin 23 yılda yarattığı sistem sorunudur.” dedi.

“BU MESELE MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR DEVLETİN DEVLET OLUP OLMADIĞI MESELESİDİR”

Özdağ, sahte olduğu için danıştay tarafından iptal edilen diplomalara dikkat çekerek; “419 kişinin diploması iptal ediliyor ve bu tesadüfen bir gazetecinin haberi ile ortaya çıkıyor. Bir vatandaşımız mahkemeye çıktığında, ameliyat masasına yattığında, eczacıdan ilaç aldığında karşısındakinin gercekten hakederek mi o noktaya geldiğinden emin olamayacak hale gelirse bu toplumda güven duygusu nasıl ayakta kalacaktır? Neden araştırılmıyor bunlar? Bu milli güvenlik meselesidir. Devletin devlet olup olmadığı meselesidir” diyerek sitem etti.

NE OLMUŞTU?

2016-2020 yılları arasında hiç gitmedikleri ülkelerden aldıkları sahte “uzaktan lise diploması” ile denklik alarak tıp ve hukuk gibi seçkin fakültelere yerleşen 419 kişinin diploması Danıştay kararıyla iptal edildi.