Sakarya'da denize girmek yasaklandı!

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanağın ardından oluşan kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:56
Sakarya'da denize girmek yasaklandı!
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Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde sağanak sonrası denizde kirlilik ve yoğun dalga etkili oluyor.

Dün dalgalar ve rüzgar nedeniyle şezlong ve şemsiyelerin zarar gördüğü, bazı cankurtaran kulelerinin de yıkıldığı sahillerde suda kirlilik oluştu.

Cankurtaran ekipleri, ilçe kaymakamlıklarınca alınan karar gereği yurttaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.


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