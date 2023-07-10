Son Dakika: Denizli'de deprem!
Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Saat 06:19'da meydana gelen depremin 10.64 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 10, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Çardak (Denizli)
Tarih:2023-07-10
Saat:06:19:47 TSİ
Enlem:37.718 N
Boylam:29.8 E
Derinlik:10.64 km
Detay:https://t.co/gAbaPtaptb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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