Son Dakika: Denizli'de deprem!

Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 07:05
Son Dakika: Denizli'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Saat 06:19'da meydana gelen depremin 10.64 km derinlikte olduğu bildirildi. 


Denizli deprem Son dakika

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