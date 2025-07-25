Salih Uzun'dan Memur-Sen'e sert eleştiri: İstemek değil, almak sendikacılıktır

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifine tepki gösterdi. Uzun, Yalçın'ın hükümete sunduğu yüzde 88+46'lık zam talebini hatırlatarak, daha önceki dönemlerde de benzer yüksek oranlar istendiğini ancak sonuç alınamadığını belirtti.

Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Sözleşme tekliflerini açıklamış. Yüzde 88+46 zam istemiş. Aynı kişi 7. Dönemde de yüzde 110 istemişti. Peki ne aldı? 2024 yüzde 15+10 2025 yüzde 6+5 aldı ve oturdu. Lafın gelişi değil, basbayağı oturdu. Eylem meylem yapmadı. İstemek değil sendikacılık, almak. Vermezlerse ne yapacaksınız, onu söyleyin! Sevgili memur kardeşlerim ve memur emeklileri lütfen sendikanızın teklifini not edin. Aldıklarınızla karşılaştırın" ifadesini kullandı.