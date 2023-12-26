Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:32

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:32

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Milletvekili Salih Uzun oldu. Ekran başındaki izleyeciler Salih Uzun'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Salih Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hangi partiden? Salih Uzun nerenin milletvekili? İşte ayrıntılar...

SALİH UZUN KİMDİR?

Mehmet Salih Uzun 1970 yılında Gölcük, Kocaeli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesinde siyaset bilimi anabilim dalında yüksek lisans yaptı, doktorasını ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalında "Siyasi partiler ve seçim hukuku kısıtları içerisinde Türkiye'de seçim ittifakları ve alternatif ittifak modelleri" başlıklı teziyle tamamladı.

Salih Uzun, 1993-1997 yılları arasında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 2000-2002 yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında ise Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

31 Ekim 2009 tarihinde yapılan; Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin Demokrat Parti çatısı altında birleştiği bütünleşme kongresi sonrasında Demokrat Parti genel başkanvekili olmuştur. 2010 yılında genel başkan vekili görevini bıraktı ve Demokrat Parti GİK üyesi oldu. Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne delege olarak katılsa da kongrenin ardından görev almamıştır. Ayrıca 2011 yılında Demokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı oldu.

Salih Uzun, 1993-1997 yılları arasında da özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1997-2000 yılları arasında ise Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği ve Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (ARG) Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Salih Uzun, 2022 yılında Türk Demokrasi Vakfı Başkanı oldu.

SALH UZUN HANGİ PARTİNİN MİLLETVEKİLİ?

Salih Uzun, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerine Demokrat Parti kontenjanından girerek İzmir 2. bölge milletvekili adayı olmuşve İzmir milletvekili seçilmiştir.