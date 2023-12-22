CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın siyasi yaşamı...

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:02





MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA KİMDİR?

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, 23 Kasım 1955 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. Evli ve 2 çocuk babası olan Yalçınkaya, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği tamamlamıştır.

Eğitim hayatı bittikten sonra, Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğü'nde teknik uzman, makine mühendisi ve başmühendislik görevlerinde bulunmuştur.

SİYASAL YAŞAMI

1999 yılında Bartın Belediye Başkanlığına seçilen ve iki dönem bu görevi yürüten Yalçınkaya, daha sonrasında ilk defa 2007 yılında CHP Bartın milletvekili olarak meclise girdi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Bartın milletvekili seçilen Yalçınkaya, 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olmuştur. Ardından 2015 genel seçimlerinde tekrardan CHP Bartın milletvekili seçilmiştir. Muhammet Rıza Yalçınkaya günümüzde halen TBMM İçişleri Komisyonu üyesidir.