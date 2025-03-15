'Salon engeli' mitinge dönüştürdü: Ekrem İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi

Yayınlanma: 15.03.2025 - 21:11

Güncelleme: 15.03.2025 - 22:16

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu, Ankara'da yaptığı konuşmanın ardından geldiği Trabzon'da hemşerilerine seslendi.

İmamoğlu konuşmasını, "Karadeniz’in hırçın dalgaları kadar cesur, çalışkan ve güçlü Karadenizli vatandaşlarım, benim can hemşehrilerim hepinize selam olsun. Trabzon’dan Rize’ye, Gümüşhane’ye, Bayburt’a, Giresun’a, Ordu’ya, Samsun’a, Artvin’e selam olsun" ifadeleri ile duyurdu.

Karadeniz’in hırçın dalgaları kadar cesur, çalışkan ve güçlü Karadenizli vatandaşlarım, benim can hemşehrilerim hepinize selam olsun. Trabzon’dan Rize’ye, Gümüşhane’ye, Bayburt’a, Giresun’a, Ordu’ya, Samsun’a, Artvin’e selam olsun. https://t.co/1lbIzUDGV9 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 15, 2025

TURPUN BÜYÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

İmamoğlu'na 'Ceketi çıkar, kolları sıva' tezahüratı Trabzon'da da devam etti. Trabzon'da İmamoğlu'nun ayrıca kasket de takması istendi. İmamoğlu, bu isteğe kayıtsız kalmayarak yurttaşları kasket ile selamladı.

Bir yurttaş AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerine gönderme yaparak İmamoğlu'na turp verdi. İmamoğlu yurttaştan turpu alarak, "Bak Cumhurbaşkanı vatandaş sana gösteriyor. Onun da heybesinde varmış" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben sadece Trabzon'un değil, Karadeniz'in evladıyım. Saraydakine haddini bildireceğiz."

"Ben açıkçası Şenol Güneş'in yerine göz dikmiştim. Onun yerine kaleci olacaktım Allah nasip etmedi ama 31 yaşımda Trabzonspor'a yöneticilik yaptım."

"KARADENİZ'İN DERELERİ ÖZGÜR AKACAK"

"Karadeniz'in dereleri özgür akacak. Suyumuzu bir avuç rantçıya emanet etmeyeceğiz."

"İktidar olacağız. İnancımız çok yüksek, ülkenin her sorununa çözüm üreteceğiz. Engellere rağmen iktidar olacağız. Seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak. Sandığa attığınız her bir oy tarihe yön verecek. 23 Mart büyük demokrasi tokatının ilk şamarı olacak."

"Bana Trabzon'da salon vermiyorlar. Bu millet sizi öyle bir yollayacak ki kaçamayacaksınız."

"SUÇ ÖRGÜTÜ SUÇLAMASI HAZIRLIYORLARMIŞ"

"Cürmüm kadar yer yakarsınız. Şimdi de diplomama göz koydular, saraydan zorluyorlar. Diploma için saraydan onu bunu arayarak zorluyorlar. Beni oyundan çıkarmaya çalışıyorlar."

"Bana suç örgütü suçlaması hazırlıyorlamış. Siyaseten beni yenemiyorlar, başımı öne eğdiremiyorlar, güya polis kardeşlerimin eliyle benim başımı eğeceklermiş. Kirli hesaplarla ülkeyi karıştırma peşindeler."

"4 kez yendim 5. kez de yeneceğim. Millet icraat nedir görecek foyanız ortaya çıkacak."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, memleketi Trabzon'da salon engeli ile karşılaşmış ardından yaptığı açıklamada, "Beni Trabzon'da hiçbir yere sığdıramazlar" demişti. Buluşmanın Trabzon'da Ortahisar Belediyesi önünde gerçekleşeceği belirtilmişti.