‘Saltanat’ kuruyorlar: Kızılay’da yasak kaldırıldı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:49

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:49

Kızılay 2007 yılında aldığı emekli olan ve tazminatını alan Kızılay personeli ile yöneticilerinin kurumda yeniden görev almasını yasakladığı kararı kaldırdı.

BirGün’ün haberine göre, 27 Nisan’daki yönetim kurulu toplantısında alınan bu kararda Kızılay Teftiş Kurulu Başkanı Muharrem Kırcı, Hukuk Müşaviri Ahmet Karakaya’nın, asrın yolsuzluğu olarak bilinen Deniz Feneri skandalında ceza alan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan gibi birçok ismin emekli olduktan sonra da Kızılay’da yönetici olabileceği belirtildi.

Yani on binlerce lira maaş aldığı bilinen yöneticilerin kurumda çalışmaya devam edebilmeleri için Kızılay’da bir yasak kaldırıldı. Ayrıca emekli olacak personellerin ise “uygun görüldüğü” takdirde kurumda yeniden çalışabileceği belirtildi.

Kızılay Türkiye merkezli yaşanan depremlerde 'çadır satışlarıyla' gündemin merkezine oturmuştu. Depremzedelerin yardıma ulaşması konusunda zorluklar yaşadığı bu dönemde Kızılay'ın Ahbap'a çadırları parayla satması oldukça sert tepki almıştı. Mevcut durumda Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları da devam ediyor.



