Şam yönetimi ile SDG görüşmesi: Toplantıdan ne sonuç çıktı?

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin yerine getirilen cihatçı HTŞ hükümetine yakın bir kaynak, Suriye'de terör örgütü PKK'nin çatı örgütü SDG ile yapılan görüşmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.

Toplantılara SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de katıldığı belirtildi.

Öte yandan, HTŞ hükümetinden bir kaynağın yaptığı açıklamada, SDG temsilcileri ile 10 Mart mutabakatına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını teyit etti.

Söz konusu kaynak, "SDG, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönemde yeni toplantılar yapılacak" ifadelerini kullandı.