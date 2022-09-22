Şamil Tayyar açıkladı: Süleyman Soylu siyaseti bırakıyor mu?
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Tayyar, "Soylu bakanımız özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler" dedi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarıyla gelen gazeteci Hadi Özışık, geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalarında yaptığı bir yayın sırasında, 2023 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağını iddia etmişti.
ÖZEL DOST SOHBETLERİNDE HEP SÖYLER
Bu iddianın ardından konuyla ilgili AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Tayyar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soylu Bakanımız işini iyi yapan, başarılı, kamuoyu algısı çok yüksek biri. Siyasette bu durum, çoğu kez fitne kaynağıdır. Özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler" ifadelerini kullandı.
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