CHP'li Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya zor sorular: 'Senin troll ordun var mı?'

21 Eylül 2022 Çarşamba, 11:08

Polislerin promosyon ödemelerinin düşük tutulduğu, polis intiharlarında ciddi artışlar yaşandığı ve son olarak da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki siber bilişim uzmanlarından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "troll ordusu oluşturulduğu" iddialarını gündeme taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, açıklamalarda bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan

BAKAN SOYLU'YA: SENİN TROLL ORDUN MU VAR?

Murat Bakan, bir soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıdığı "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi siyasi çıkarları için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 500'e yakın siber bilişim uzmanı görevlendirdiği" iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu çok zamandır konuşulan bir mevzuydu. Karanlıkta kalan yönleri vardı. T24’ten Tolga Şardan bir köşe yazısı yazdı bu konuyla ilgili. Bizim açımızdan da bazı konular aydınlanmış oldu. Biz kendi bildiklerimizi ve o köşe yazısında yazılanları bir soru önergesi ile meclise taşıdık. Kısaca şunu söylüyoruz; senin bir troll ordun var, şahsi, siyasi ikbalin için bu troll ordusunu kullanıyorsun ve bunlar devletin memuru haline gelmiş. Nasıl devletin memuru haline gelmişler? 2016 yılında çıkan bir KHK ile süreli olarak çalışmak üzere siber bilişim uzmanı adı altında 500 kişilik kadroya Emniyet Genel Müdürlüğü bir yer açmış. Ama bunlar taşeron. 2017 yılında devlette çalışan 1 milyon taşeronun devlet kadrolarına geçirilmesi söz konusu olduğunda Süleyman Soylu bu 500 kişinin de devlet kadrolarına geçmesi için bir komisyon oluşturuyor. Ancak bu 500 isim, tam rakam 496 isim, bakanlığa gidince değişiyor. Orada çalışanlar değil başka isimler ekleniyor, iddia bu. Biz bu iddiayı sorduk. Ve komisyon üyeleri bunun yasal olmadığını söylüyorlar, altına imza atmıyorlar. Bu komisyon üyeleri çeşitli illere sürgün ediliyor, terfi ettirilmiyorlar. Sorularımızdan biri bu. Bu iddia doğru mu? İkincisi, bunların içerisinde sizin yakın çalışma arkadaşınız var mı? Hatta şimdi soruyorum bunu da akrabanız var mı? Sizinle aynı soy ismi taşıyan sizinle kan bağı olan birinci, ikinci, üçüncü derece kan bağı olan insan var mı bu 500 kişi içerisinde?"

"ONAY VEREN KOMİSYON ÜYELERİ TERFİ ETTİRİLDİ" İDDİASI

Bu siber bilişim uzmanlarının alımı için onay veren ikinci komisyonla ilgili de çarpıcı bir iddiayı gündeme getiren Bakan, şöyle devam etti:

"Buna onay veren ikinci komisyon da yasal olmamasına rağmen, iddia o ki, çok iyi yerlere terfi ettirilmiş. Yurtdışı görevler almış. Biz bunu soruyoruz. İçişleri Bakanı olarak kamunun güvenliği için çalışmanız gerekirken, suç ve suçluyla mücadele etmeniz gerekirken, sosyal medyada size destek olacak bir troll ordusunu devletin parasıyla istihdam ediyor musunuz? Bunun içerisinde yakınınız var mı? Bunlar sadece sizin siyasal çalışmalarınızda rakiplerinize karşı bir avantaj sağlamak için hem AKP’de hem de muhalefet partilerinde, AKP için çalışıyorlar mı? Bu insanların maaşlarını devlet öderken, siz nasıl bunu kendi siyasal çalışmalarınızda, siyasal hedeflerinize ulaşmak için kullanabilirsiniz? Bunu soruyoruz. Ne yapmış oluyoruz; milletvekili olarak denetim görevimizi bu soru önergesiyle yerine getirmiş oluyoruz. Ama biz bunları sorduğumuzda tabi bir yanıt gelmiyor, başka şeyler söylüyorlar. İşte 'siber suçlarla mücadele birimine saldırdı'. Ben siber suçlarla mücadele birimine saldırmıyorum. Orada hakkıyla görev yapan polis arkadaşlarımı bu işin dışında tutuyorum. Bu şekilde giren 496 teknik personel içinde trollük yapmayan, işini hakkıyla yapanları da dışarıda tutuyorum. Bize sosyal medya hesabı üzerinden saldıran, Soylu’nun muhaliflerine saldıran, devletin parasıyla devlet memuru olarak taraf gözetmemesi gerekirken onun personeli gibi çalışanlar için bizim soru önergemiz."

"SOYLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI HEDEFLERİ OLDUĞU BİLİNİYOR"

Murat Bakan, Soylu'nun bu troll ordusu ile aynı zamanda AKP içinde de egemenlik mücadelesi yürüttüğü iddialarını da dile getirirken, şunları söyledi:

"Var zaten öyle bir egemenlik mücadelesi. Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanlığı hedefleri olduğu biliniyor. Sedat Peker’in ifşalarından sonra bu hedefler sekteye uğradı. İtibar kaybetti. Yaptığı tüm çalışmalarda da açıklamalarında da hukuka bağlı olmadığını, hukuk dışı da hareket edebileceğini, bir suçlunun iadesi anlaşmasıyla ilgili gerekeni yapmasına gerek olmadığını, deport edip paketletip gönderebileceğini... Geçenlerde bir Sırp mafya lideri İstanbul’da öldürüldü, sanırım. Bununla ilgili geçmişte açıklaması var. Diyor ki biz hiç kanun manuna gerek yok, bunu deport ederiz, siz paketler götürürsünüz. Yani hukuk tanımıyor. Ya da biz binayı yıkarız, hukuk sonradan gelsin diyor. Daha önce bunula ilgili yaptığı açıklamalar var. Yani hukuk tanımayan dili ile öfke dili kullanan, AKP içinde de bir iktidar mücadelesinin bir parçası olarak gören ve İçişleri Bakanlığı'ndaki personelin yetkisini, etkisini de bu mücadelenin bir parçası olarak kullanan bir profil görüyoruz. Ve bunu biz bir soru önergesi olarak veriyoruz. Bakalım nasıl cevap verecek Soylu."