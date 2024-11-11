Cumhur'da 'Öcalan' tartışmasına dikkat çekmişti: AKP'li Tayyar'dan 'orta yol bulundu' iddiası

Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:53

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ile başlayan ve 22 Ekim'de terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’a “örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” çağrısı yapması ile devam eden çıkışları; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresinin bir dönem daha uzatılması çağrısıyla devam etti.

Bahçeli'nin son açıklamasının ardından açıklamalarda bulunan eski AKP Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'Öcalan' çağrısına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek vereceğini öne sürdü.

''ORTA YOL BULUNDU''

Şamil Tayyar’ın X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Neler oluyor? Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ‘Gelecek dönemde sınırlarımız boyuna oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız’ ifadesi, yeni bir ‘sınır ötesi operasyon’ beklentisi oluşturdu. Bu konuda ciddi bir hazırlık olduğunu söyleyebilirim, teknik ve diplomatik altyapısı oluşturuluyor, elbette zamanlaması siyasi tercihtir. Bir taraftan yeni ABD yönetimiyle de yürütülen süreç söz konusu. Cumhurbaşkanımızın, Trump’la yaptığı son tebrik konuşması da samimi ortamda geçmiş, operasyon konusunda anlaşma ihtimali yüksek görülüyor. Buradaki kritik soru şu: Sınır ötesi operasyon ve kayyım politikası arasında Bahçeli’nin ısrarla dile getirdiği Öcalan önerisi ne olacak? Bu konuda da ‘uzlaşma’ trafiğinin yaşandığını ve olumlu sonuçlandığını ifade edebilirim. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey’in önerisine bu kez daha somut destek verebilir. Belki bugün, belki yarın… Anladığım kadarıyla bu destek, eski dönem PKK merkezli açılım süreci gibi değil, terörsüz Türkiye hedefine odaklı, bir yandan terörle tavizsiz mücadele sürerken, diğer taraftan bu mücadele ve kardeşliği güçlendirecek sürece katkı sunmayı amaçlayan tüm aktörlerin tasarrufuna açık kapı bırakacak. Nasıl olur, ayrıntıları zamanla görürüz. Ama cumhur ittifakı içindeki yöntem farklılığından kaynaklanan görüş ayrılığında orta yolun bulunduğunu açıkça söyleyebilirim.”

''BİRBİRİNDEN HABERSİZDİLER' İDDİASI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıdan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olmadığını iddia eden Tayyar, Devlet Bahçeli'nin de kayyım atamalarından habersiz olduğunu öne sürmüştü.

Tayyar, "Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktu. Bugün anlıyoruz ki kayyım atamasından da Devlet Beyin önceden haberi yok. Cumhurbaşkanımız bir haftalık sessizlikten sonra Devlet Beye övgüler dizerek önerisini zarifçe rafa kaldırmış, arkasından kayyım atamaları gerçekleşmişti. Bugünse Devlet Bey aynı zarafetle Cumhurbaşkanımızın adaylığına destek verip Öcalan önerisini tekrarlayarak kayyım politikasına set çekti" demişti.