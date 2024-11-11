‘Öcalan çıkışının’, yeni dönemde İYİ Parti’yi milliyetçilerin yeni adresi yapacağı belirtildi: 'Bahçeli, can suyu oldu'

Yayınlanma: 11.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.11.2024 - 09:45

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı, Türkiye siyasetinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. MHP’nin söz konusu çıkışının ardından İYİ Parti kurmayları, partilerine üst düzey katılımların beklendiğinin altını çizdi.

Parti kurmayları, İYİ Parti’nin yeni dönemde “2015 MHP”si olarak yükselişe geçeceğine işaret ediyor. Türk milliyetçilerinin yeni liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğunu söyleyen kurmaylar, anketlerde de partilerinin oy oranının yüzde 8’e yükseldiğini ifade ediyor. Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşmayla başlayıp, Öcalan’a örgütü lağvetmesi koşuluyla, “Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşması” için çağrı yapması, siyasette büyük yankı uyandırdı. Yeniden “çözüm süreci” tartışmaları alevlenirken, ülkücü kesim de harekelendi. Bahçeli’nin çıkışına en sert tepki İYİ Parti’den geldi. “Urgan polemiği” de İYİ Parti ve MHP arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Parti kaynakları, partiye ilerleyen günlerde üst düzey katılımların beklendiğini söyledi. Transfer olacak kişiler arasında MHP ve CHP’den de önemli isimler olduğu belirtildi. Bahçeli’nin çıkışlarının, gerilemekte olan İYİ Parti’ye can suyu olduğunu belirten kurmaylar; milliyetçi tabanın İYİ Parti’de buluşacağını öne sürdü. Dervişoğlu’nun partiye katılması beklenen önemli isimlerle görüşmelerini sıklaştırdığı iddia edildi.

DİKBAYIR VE ARSLAN GERİ DÖNÜYOR

Ayrıca partiden daha önce istifa eden Ankara milletvekili Yüksel Arslan ve Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın genel başkan Dervişoğlu ile görüştüğü ve partiye geri döneceği, parti rozetlerinin Dervişoğlu tarafından Meclis grup toplantısında takılacağı kulislerde konuşuluyor. Milletvekilleri arasında kurucu genel başkan Meral Akşener’e yakın beş isim kaldığı ifade ediliyor. Parti kaynakları, anketlerde de partinin öne çıktığını ve oy oranının yüzde 7 ve 8’lere çıktığını kaydediyor. İYİ Parti’de bazı üst düzey yetkililer, İYİ Parti’nin yeni dönemde “2015 MHP”si olarak yükselişe geçeceğine işaret ediyor. İktidara muhalif Türk milliyetçilerinin İYİ Parti çatısı altında toplanacağını öne süren kurmaylar, Türk milliyetçilerinin yeni liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu kaydediliyor.