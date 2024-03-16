Samimiyetlerini göreceğiz

Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2024 - 04:00

Muğla’da çevre katliamı yaşanan Akbelen Ormanı’nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazi, ilk olarak cumhurbaşkanı kararıyla linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere acele kamulaştırıldı. Daha sonra gece yarısı kararnamesiyle acele kamulaştırma kararı iptal edildi.

CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras ve Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. İki yıldır bölge halkıyla ormanlar için mücadele verdiklerini söyleyen Aras, “Acele kamulaştırmanın sonuçlarından korkan ve yerel seçim sonuçlarını etkileyeceğini düşünen iktidar, bir gecede aldığı kararı yine bir gecede kaldırdı. Bunun asıl samimiyeti seçimden sonra belli olacak” ifadelerini kullandı.

Kararın kaldırılmasının şimdilik olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Aras, “Ancak buna güvenemiyoruz. Muğlalılar da yapılanın bir yerel seçim yatırımı olduğunu düşünüyor. Şu an iptal bizim için bir kazançtır ama bunu başaran da orada direnen Muğlalılardır” dedi.

CHP, YARIN AKBELEN'DE

Bozoğlu da yarın saat 12.00’de Akbelen’de yurttaşlarla bir araya gelerek açıklama yapacaklarını söyledi. “Akbelen’de vatandaşlarımızla doğamıza sahip çıkacağız” diyen Bozdoğan, “Kalkınma politikasında çevreyi ve doğayı yok sayan bir anlayışı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı