Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:07

Güncelleme: 09.01.2024 - 11:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu. Peki, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan kimdir? Halit Doğan kaç yaşında, nereli? Halit Doğan biyografisi...

HALİT DOĞAN KİMDİR?

Halit Doğan, 1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.

2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.

Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.

31 Mayıs 2014 tarihinde AKP Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.

31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AKP Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı Seçildi.