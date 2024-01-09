Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir? Mehmet Sekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Sekmen biyografisi...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:41

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen oldu. Peki, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir? Mehmet Sekmenn kaç yaşında, nereli? Mehmet Sekmenn biyografisi...

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank’ta yönetici olarak başladı. Finans yönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı’na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal’a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM’de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu’nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento’da devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum’un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü. AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da yıllarında yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Başkan Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye’nin en başarılı ‘Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi. Spor hayatında da önemli başarılara imza atan Başkan Mehmet Sekmen, 10 yıl Kartalspor Futbol Kulübü’nün Başkanlığı görevinde bulunarak Türk sporuna Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Egemen Korkmaz gibi yaklaşık 30 profesyonel futbolcu kazandırdı. Kartalspor’un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3. Lig’den Süper Lig’e çıkararak kentin sosyal yaşamı olan sporda da hayata geçirdiği projelerle Erzurum’un spor şehri olmasında aktif rol aldı.

MEHMET SEKMEN EVLİ Mİ?

Sekmen, evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.