Samsun Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:44

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:44

Samsun'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS SAMSUN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Samsun'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97.4'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA SAMSUN'DA NE KADAR OY ALDI?

Samsun'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35.1 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA SAMSUN'DA NE KADAR OY ALDI?

Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64.9 oy aldı.

14 MAYIS SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Samsun seçim sonuçları! Samsun'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Samsun'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAMSUN'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yüzde 62.33 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SAMSUN'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da yüzde 31.20 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN SAMSUN'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Samsun'da yüzde 6.00 oranla oy aldı.