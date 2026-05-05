Samsun'da hastane arazilerinin özelleştirilmesine tepki: 'Ne var ne yok satacağız' diye söz verdiler

5.05.2026 15:37:00
Güncellenme:
ANKA
Samsun’un İlkadım ilçesinde, yıllardır kent merkezi ve çevre illere sağlık hizmeti sunan Gazi Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik karar, hastane önünde protesto edildi.

CHP Samsun İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç, burada yaptığı açıklamada Gazi Devlet Hastanesi'nde yıllardır İlkadım’daki yurttaşların tedavilerini gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"İlkadım’da sağlık gücünü taşıyan hastanelerden bir tanesidir. Bir kararname ile Gazi Devlet Hastanesi özelleştirme kapsamına alındı. Yine diğer satılmak istenen, Kamil Furtun’un adını taşıyan hastanemiz, yanında koruluk ve yeşil alanla birlikte satılmaya çalışılıyor. Alanında binlerce, belki de on binlerce hemşerimize şifa dağıtmış olan hastanemizin adındaki şehit doktorumuza saygısızlıktır bu özelleştirme. Şimdi bu hastanelerde verilen hizmet kilometrelerce uzaklıkta 'şehir hastanesinde verilecektir' diyorlar. Samsun halkı araçla bile onlarca dakika mesafede olan şehir hastanesine tedavi olmaya mahkûm ediliyor. Şehir merkezi hastanesiz bırakılıyor. Bu bir kamu yararı projesi değil, bu açıkça bir imar rantı operasyonudur. İlkadım’a ait, halkına ait olan bu alanlar özelleştirilerek bir avuç kişiye peşkeş çekilmek istenmektedir."

"SÖZ VERDİLER 'NE VAR NE YOK SATACAĞIZ' DEDİLER"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da 6'sı Samsun'da olmak üzere Türkiye genelinde 71 hastane arazisinin özelleştirme kapsamına alındığını ifade ederek, "Bir önceki kararlarla birlikte baktığımızda 126 tane sağlık tesisi, Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılmış tesisler özelleştirme marifetiyle satılığa çıkarıldı. Çünkü söz verdiler, 'ne var ne yok satacağız' dediler. Buna İlkadım, Samsun ve Türkiye’deki vatandaşlarımız itiraz ediyor. Burası Samsun’un tam merkezi. Dakikalar içerisinde bu hastaneye müracaat söz konusu. Bu hastanenin yerine aynı konumda yeni bir sağlık tesisi yapılabilirdi ama bunu yapmadılar" diye konuştu.

KAMU HASTANELERİ ŞEHİR DIŞINA, ÖZELLER MERKEZE"

CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ise "İlkadım'ın merkezinde nitelikli, ücretsiz sağlık hizmetine ihtiyaç vardır. Ben bu hastanede 4 yıl görev yaptım, acil nöbet tuttum. Karda çıplak ayakla babasını getirip saniyelerle hayata döndüren insanları gördüm. Bu insanlar burada hayata tutundu. Şehir hastanesine ulaşımın nasıl olacağı bile net değil. Vatandaş bir ekmek alamaz hale gelmişken, şehir hastanesine nasıl gidecek? Taksiyle mi, özel araçla mı? Kamu hastaneleri şehir dışına taşınırken, şehir merkezinde özel hastaneler kalıyor. Biz özel hastaneler olmasın demiyoruz ama önceliğimiz ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine erişimdir" dedi.

SOL Parti’den Eskişehir’de hastane özelleştirmesine tepki SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası'nın özelleştirilmek istenmesine tepki gösterdi. SOL Parti Eskişehir Sözcüsü Hüseyin Öztürk, "Cumhuriyet kadar geçmişi olan; içinde İl Sağlık Müdürlüğü binası ve Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi’ni de barındıran Eskişehir Hava Hastanesi’nin özelleştirilerek sermayeye peşkeş çekilmesi kabul edilemez. Bu arazi ve binalar, Eskişehir halkının öz varlıklarıdır" dedi.
CHP özelleştirme kapsamına alınan hastaneleri sordu, iktidar ‘hepsi satılmayacak’ dedi: Meclis’te ‘satışa çıkarılan hastaneler’ tartışması CHP, aralarında devlet hastaneleri ve aile sağlığı merkezleri bulunan 126 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasını Meclis gündemine taşıdı. Satılacak hastanelerin arasında binden fazla hastaya hizmet veren yerler olduğu belirten CHP’liler “Nasıl bunlara ‘atıl’ diyorsunuz?” sorusunu yöneltti. İktidar ise “özelleştirme kapsamına alınan her yerin satılmayacağını, inceleme yapıldıktan sonra bazı yerlerin ayrılacağını” savundu.
Genel Sağlık-İş'ten özelleştirmelere tepki: 'Kamu malları şirket varlığı değil, korunması gereken ortak değerlerdir' Hazineye ait çok sayıda taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Genel Sağlık-İş, "İtirazımız; toplumun ortak varlığı niteliğindeki kamu taşınmazlarının, Anayasal ilkelerden koparılarak yalnızca kısa vadeli gelir hedeflerine indirgenmesi riskinedir. Kamu malları, yönetimlerin "elden çıkaracağı şirket varlığı" değil; hukuk devleti içinde korunması ve kamu yararına tahsisi gereken ortak değerlerdir" açıklamasını yaptı.