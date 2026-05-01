CHP özelleştirme kapsamına alınan hastaneleri sordu, iktidar ‘hepsi satılmayacak’ dedi: Meclis’te ‘satışa çıkarılan hastaneler’ tartışması

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanı Kararı’yla 43 ilde özelleştirme kapsamına alınan ve aralarında devlet hastaneleri de olan 126 taşınmazla ilgili Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Önergenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmesinde konuşan Pala, söz konusu karar ile aktif bazı hastane ve aile sağlığı merkezlerinin satılacağını söyleyerek “Bursa Mustafakemalpaşa Tepecik Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezi listesine kayıtlı bin 600’den fazla yurttaş var. Beştepe Devlet Hastanesi günde binden fazla hastanın muayene olduğu bir yer. Üstelik de bir hafta önce yeni bir MR cihazı bile almışlar. Topraklık’ta bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, söylenene göre 180’den fazla personel var, çok ciddi bir şekilde hizmet sunuyor. 1868’de Türkiye’nin ilk memleket hastanesi olarak ortaya konan Bursa Muradiye’deki devlet hastanesini ve yanındaki onkoloji hastanesini satılığa çıkardılar. Nasıl bunlara ‘atıl sağlık tesisleri’ diyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

‘İLÇENİN TEK HASTANESİ LİSTEDE’

Yeni Yol Grubu’ndan Sadullah Kısacık da satışa çıkarılan hastaneler üzerinden “Adana Karataş’ta bulunan Abdullah Tekin Devlet Hastanesi aktif olarak çalışıyor, acil hizmeti var, poliklinik hizmeti yapılıyor ve ilçedeki tek hastane. Şu anda bu hastaneyi özelleştirseniz başka hastane yok. Karataş ilçesi 25 bin nüfuslu bir ilçe” örneğini verdi.

‘SATILACAK DEMEK DEĞİL’ SAVUNMASI

Eleştirilere yanıt veren AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, ilk olarak “Kararlar uyarınca elde edilecek gelirler, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek yenileme yatırımları ile sağlık tesislerinin finansmanında kullanılacaktır. Bu gelirler başka herhangi bir alana yönlendirmeyecek” savunmasını yaptı.

Daha sonra aktif yerlerin satılmayacağını söyleyen Arslan, “Önümüzdeki süreçte söz konusu taşınmazlara ilişkin detaylı teknik incelemeler yapılacak, imar planları hazırlanacak, hâlen kamu hizmetinde kullanılmaya devam edilecek olan taşınmazlar bu kapsamdan ayrıştırılacak. Sadece atıl olacak, kullanılmayan ya da kullanılmayacak hastaneler konusunda tasarrufta bulunulacak” dedi.

Bunun üzerine muhalefet, özelleştirme kararının incelmeden önce alınmasına tepki gösterdi. Arslan da “Özelleştirme kapsamına alınması demek, özelleştiriliyor ya da satılıyor demek değil” karşılığını verdi. Tekrar söz alan CHP’li Pala da Cumhurbaşkanı Kararı’nda “satış” ifadesi olduğunun altını çizerek “Erdoğan’ın imza metni çok açık. Özelleştirme işlemleri yapılacağından, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarrufların söz konusu olduğundan söz ediliyor. ‘Satış yoktur’ demek doğru değil” dedi. Muhalefetin itirazlarına karşın CHP’nin önergesi reddedildi.