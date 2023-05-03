Samsun’daki okullara ‘Erdoğan mitingi’ tatili

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:02

AKP’nin devlet imkânlarını kullanma alışkanlığını hile ve baskıyla pekiştirdiğini belirten CHP Samsun Milletvekili adayı Suat Yıldız, hukuksuz uygulamaların bu kez Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla sergilenen örneğini anlattı.

"ÖĞRETMENLERİN GÖRECEKLERİ SON BASKI OLACAK"

Erdoğan'ın konuşacağı yarınki (4 Mayıs) miting nedeniyle öğleden sonra okulların tatil edileceğini ve öğretmenlerin Erdoğan’ın mitingine götürmeye çalışılacağını söyleyen Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün okul müdürlerini tek tek arayarak, kendilerinden "okul aile birliği toplantısı yapmak için yazılı izin istemelerini talep ettiğini" söyledi.

Yıldız, “AKP artık meydanları dolduramıyor. Bu nedenle suni kalabalıklar oluşturmak Zorunda kalıyorlar. Kaybedeceklerini anladıkları için her yolu deniyorlar. Bu yaptığınız en basit tabirle hilekârlık ve devlet imkânlarını kötüye kullanmaktır. Zorla o meydana getireceğiniz öğretmenler size oy vermeyecek. Bu miting, iktidarınız döneminde görecekleri son baskı olacak" dedi.