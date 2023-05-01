Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitinginin tarihi değişti

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere 13 gün kaldı.

Cumhur İttifakı’nın adayı AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü İstanbul’da aynı gün aynı saatte miting yapacağı duyurulmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Maltepe miting alanında yapılması beklenen Millet İttifakı buluşmasının 6 Mayıs'a çekildiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu şu ifadelerde bulundu:

"Sevgili İstanbullular;

Sevgili İstanbullular;

Bugün İzmir’den dünyaya sesini duyuran güçlü, coşkulu, inançlı ve kararlı yüzbinlerin sesini, 6 Mayıs’ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız?#SanaSöz baharı hep birlikte getireceğiz… https://t.co/d3LWHsSMV4 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 30, 2023

Bugün İzmir’den dünyaya sesini duyuran güçlü, coşkulu, inançlı ve kararlı yüzbinlerin sesini, 6 Mayıs’ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız? Sana söz baharı hep birlikte getireceğiz…"