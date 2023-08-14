Şanbaz Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Yerel Yönetimler Koordinatörü Şanbaz Yıldız öldü mü? Şanbaz Yıldız neden öldü?
Şanbaz Yıldız kısa sürede arama motorlarında en çok aranan isimler arasına girdi. Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi. Şanbaz Yıldız'ın hayatı da merak edildi. Peki, Şanbaz Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Yerel Yönetimler Koordinatörü Şanbaz Yıldız öldü mü? Şanbaz Yıldız neden öldü?
Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi. Şanbaz Yıldız'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Şanbaz Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Yerel Yönetimler Koordinatörü Şanbaz Yıldız öldü mü? Şanbaz Yıldız neden öldü? İşte, Şanbaz Yıldız'ın hayatı...
ŞANBAZ YILDIZ KİMDİR?
Şanbaz Yıldız, 1963'te Ankara doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara’da Lise öğrenimi görürken 1980 darbesinde yargılananlar listesinde yer aldı. Darbe yıllarında Ankara Ülkü Ocakları 2. Başkanlığı görevini yürüttü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu. 1989 yılında Kocaeli’ye yerleşti. Kocaeli İYİ Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. Yıldız, daha sonra İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi.
ŞANBAZ YILDIZ EVLİ Mİ?
Şanbaz Yıldız, Hatice Yıldız ile evliydi ve Cevat Yıldız adında bir çocuk babasıydı.
ŞANBAZ YILDIZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
İYİ Parti Kocaeli Eski İl Başkanı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü Şanbaz Yıldız, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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