Sancar ve Buldan'dan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ziyaret

28 Aralık 2021 Salı, 11:47

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na yaptıkları ziyaretin ardından bugün de Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ziyarette bulundu.



Üç ismin DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin felakete doğru sürüklendiğini belirten Buldan, "erken seçim" çağrılarını tekrarladı.Buldan, "Türkiye toplumunun beklentisi doğrultusunda ülkenin hemen bir seçime gitmesi, bu erken seçim doğrultusunda da yeni yönetime, yeni anlayışa, demokratik bir anlayışa yeni kapıların açılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.

"AMAÇ ORTAK İRADEYİ İŞLETMEK"

Buldan'ın ardından konuşan Sancar ise görüşmede çok sayıda başlığın gündeme geldiğini söyledi. "Temel gündem konuları ekonomik kriz ve çıkış yollarıydı" diyen Sancar, siyasi partilerle yaptıkları görüşmelerdeki amaçlarının, muhalefet partileri arasında istişare ve diyalog mekanizmalarının işlemesini sağlamak ve teşvik etmek olduğunu belirtti.

Mithat Sancar, "Burada amaç, ittifakları tartışmak değil, amaç sorunlar karşısında ortak iradeyi ortaya çıkarabilecek mekanizmaları işletmektir" görüşünü paylaştı.

İktidarın ayrıştırma, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma anlayışını ortaya koyduğunu iddia eden Sancar, buna karşı en etkili yolun diyalog, müzakere ve istişare olduğunu kaydetti.

Sancar, yaptıkları ziyaret ve görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

"TOPYEKUN BİR İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da Türkiye'nin çoklu kriz ortamından geçtiğini, her alanda derin krizlerin yaşandığını belirtti.

Krizlerin sebebinin kötü yönetim olduğunu söyleyen Babacan, "Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değil. Mutlaka ülkemizin bir an önce 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme' geçmesi gerekiyor ama aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi ve topyekun bir iktidar değişikliği de gerekiyor. Bu da ancak seçimle mümkün" diye konuştu.

Sorunların çözümlerinin kolay olduğunu belirten Babacan, ilk adımı özgürlüklerde atacaklarını aktardı.

Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistemin uygulanması gerektiğini savunan partilerle daha yakın bir istişare içerisinde bulunduklarını ve görüşme sırasında üzerinde çalıştıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında bilgi verdiğini dile getirdi.

