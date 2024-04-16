Sandıkta eriyen Bahçeli, CHP'nin seçim başarısını hedef aldı: 'Hasbelkader ulaştıkları sonuçlar...'

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:40

Güncelleme: 16.04.2024 - 11:17

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından TBMM'deki ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının büyük bölümünü yerel seçimlere yönelik değerlendirmelere ayıran Bahçeli, partisinin seçimlerden başarıyla çıktığını iddia etti.

PARTİSİNİ 'BAŞARILI' BULDU

Partisinin oy oranının yüksek olduğunu savunan Bahçeli, "31 Mart'ı işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri de kaskatı kesilmiştir. MHP seçimlerden başarı ile çıkmıştır. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir" dedi.

Bahçeli, "İl genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16.62'dir. Hani nerede azalan seçmen desteğimiz?" iddiasında bulundu.

CHP'NİN BAŞARISINI HEDEF ALDI: 'ŞIMARIKLIĞIN ALEMİ YOK'

Öte yandan CHP'nin 31 Mart başarısını da hedef alan bahçeli, bu sonuçların 'hasbelkader' alındığını savundu.

MHP lideri, "Yerel seçimlerin doğpasıyla genel seçimlerin doğası farklıdır. İkisini birbirine karştırmak yanlıştır. 31 Mart yerel seçimlerinden el değiştiren bir iktidar yoktur. Yerinde sayan hedeflerinden sapan bir Türkiye yoktur. Türkiye'de iktidar tektir, o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesidir. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Bugün şımaranlar yarın milletten şamar yiyebilir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Tüm iyi niyetimle ülkemizin ve partimizin bahtının açık olmasını diliyorum. İnsanından kopan siyasetçinin kaderi sonunda dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlaktır. Bulmayı amaçladığımız hazine milletimizin vicdanındadır.

* Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet nasıl karar verirse saygımız tam ve tartışmasızdır. Demokrasiye bağımsızlığımız sözde değil özdedir. MHP Türkiye'ye varlığını adamıştır. Siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu gaye edinmiştir. Buna devam edeceğiz.

"MHP'NİN HİÇBİR MENSUBU YARI YOLDA DEVRİLMEZ"

* Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'ye ve Türk milletine varlığını adamıştır.

* Bugünün sosyal ve ekonomik temeli, ihtiyaç ve isteklerinin aksine siyaset yapamayacağımız gibi geleceğin planlamasını ihmal ederek de asla mevzi ve mesafe alamayız. Biz görevimizin farkındayız, yapacaklarımızın şuurundayız. Vizyonları yetişmeyenlerin yılmaları bundan sonra da muhtemeldir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir mensubunun yarı yolda devrilmesi söz konusu değildir.

* Milletler mücadelesinin acımasız rekabetinde Türk milleti ortak paydasında buluşmalı. Katılaşmış ön yargıları bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepmizin ortak vatanıdır. Farklı başkentlerin sunduğu reçetelerin Türkiye'yi bir adım öte götürmesi mümkün değildir.

* Her birimizin vazifesi kafa karıştıran, ortamı bulandıran zihniyetin kara propagandasına aldırmadan halkın yolunda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir. Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Türk milletini layık olduğu yüksek mevkiye ulaştırmalıyız.

* Milletler mücadelesinin acımasız rekabetinde Türk milleti ortak paydasında buluşmalı. Katılaşmış ön yargıları bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Farklı başkentlerin sunduğu reçetelerin Türkiye'yi bir adım öte götürmesi mümkün değildir. Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasiye gönülden bağlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, temel hak ve özgürlüklere saygı duymaktai hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, din ve vicdan hürriyetini savunmaktadır. Zafer sabredenlerin ve inananlarındır.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

* Ters akıntılara göğüs germeliyiz. Türk siyaset yapısını taleplere göre yeniden ele almalı, yeni anayasa ile taçlandırmalıyız. Türk devrinde insanımızın mutlu olacağı dönemin kapılarını el birliği ile açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevaplar hazırlayarak kalıcı reformları hayata geçirmeliyiz. Fiyat ve finansal istikrarı artırarak, adil ve insani paylaşımı canlandırarak Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız.

* Bunu yapacak irade MHP ve Cumhur ittifakında mevcuttur. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanı. Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelere Türkiye'yi bir adım öteye götüremez.

* MHP Türkiye'nin elde ettiği demokrasiye gönülden bağlıdır. Temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır MHP. Hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü savunmaktadır. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir.

31 MART MESAJI: 'EL DEĞİŞTİREN BİR İKTİDAR YOKTUR'

* Türk milleti hükmünü vermiş önümüzdeki 5 yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Yerel seçimlerin doğpasıyla genel seçimlerin doğası farklıdır. İkisini birbirine karştırmak yanlıştır. 31 Mart yerel seçimlerinden el değiştiren bir iktidar yoktur. Yerinde sayan hedeflerinden sapan bir Türkiye yoktur. Türkiye'de iktidar tektir, o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesidir. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Bugün şımaranlar yarın milletten şamar yiyebilir.

* 31 Mart seçimlerine katılım oranı çarpıtıcı şekilde düşüktür. 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmıştır. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır.

* Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. 31 Mart'tan sonra müfteriler boş durmadı. Partimizin oy kaybettiğini söyleyenleri ulu orta atıp tutanlar oldu. Bunların MHP'yi tanımadıklarını gayet iyi biliyoruz. Yıkılmaz yolda kalmaz bu dava. Hiçbir iç ve dış düşman baş edemez Türklüğün ruhuyla.

"MHP SEÇİMDEN BAŞARIYLA ÇIKMIŞTIR"

* 31 Mart'a tesir eden olgulardan biri ekonomik sıkıntılardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve çalışmaları başlattık. Milletimize hizmet yolculuğunu sürdüreceğiz. Müfteriler partimizin oy oranını düştüğünü, eridiğimizi utanmadan yazanlar, atıp tutanlar oldu. Hepsini not ettik. Bu bay ve bayanların MHP'yi tanımadıklarını gayet iyi biliyoruz.

* 31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri kas katı kesilmiştir. MHP seçimden başarıyla çıkmıştır. İl genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16.62'dir. Hani nerede azalan seçmen desteğimiz? Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

* Kiev ve Moskova, İstanbul'da el sıkışmalıdır. Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali ateşe benzin dökmektir. Orta Doğu'ya sakinlik gelmesi dileğimizdir. Avrupa ve ABD İsrail'e destek vererek iki yüzlü davranmıştır. Gazze kaliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro sahnelenmiştir. Netantahu, canidir, istifa etmelidir.