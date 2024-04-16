Avrupa şampiyonu Fenerbahçeli basketbolculardan başarının sırrı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

Bu büyük kupayı üst üste 2 kez kazanan ilk kadın Türk takımı olarak tarihe geçen Sarı-Lacivertlilerde başantrenör Valerie Garnier, “Fenerbahçe için çok önemli bir an. Takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe’de olduğum için çok onurlu ve gururluyum” dedi. Fenerbahçe kaptanı Alperi Onar, “Kazanılmış bu başarılarla kız çocuklarına ilham oluyorsak, bence bu da kupaların yanında ayrı bir değerdir.

Bizi bir araya getiren Kulübümüze, bu seviyelerde mücadele etmemizi sağladıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Mersin’deki 4’lü Finalin en değerli oyuncusu seçilen F.Bahçeli Kayla McBride, “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok zor dönemden geçtik. Burayı çok seviyorum. Muazzam bir kulüp. Herkes elini taşın altına koydu. Biz yine başardık. Tekrardan bu başarıyı kazanmaktan dolayı inanılmaz mutluyum” dedi.

Attığı 33 sayıyla finale damga vuran Collier ise “En iyi takımız. Olağanüstü bir an yaşadık. Bu taraftarların önünde kazanmak inanılmaz” ifadelerini kullandı.

