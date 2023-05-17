Sandıktan sosyalistlere 1 milyon 130 bin oy çıktı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 23:16

Resmi olmayan verilere göre seçimde Türkiye İşçi Partisi (TİP), 939 bin 340, SOL Parti 77 bin 911, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 63 bin 329, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 32 bin 138, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ise 18 bin 35 oy aldı. Sosyalist partilerin toplam oy oranı ise 1 milyon 130 bin 753 oldu.

Ülkenin geleceğini ön plana alan devrimci bir sorumlulukla mücadele ettiklerini aktaran SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını “sola çağrı” olarak niteledi. İşleyen, “Seçimlerde örgütlü mücadeleyi geliştirmeyi temel alan bir politika izledik. Baraj baskısına rağmen bu mücadelemiz karşılık gördü. Kalpten inanan on binlerce insanın desteğini alarak yürüttüğümüz bu mücadeleyi şimdi seçimin ikinci turuna taşıyacağız” dedi.

'İKTİDAR GÜVEN VERMİYOR'

Cumhur İttifakı’nın devletin tüm imkânlarını seferber etmesine karşın ilk turda kazanamamış olduğuna vurgu yapan İşleyen, “Seçim sonuçları da tek adam rejiminin güven oylamasını kaybettiğini, çoğunluğun bu rejimin sonra ermesinden yana olduğunu ortaya koymuştur” dedi. “Yenilmez olarak görülen bu rejim, ilk turda kazanamadı” diyen İşleyen, “Şimdi daha büyük bir kararlılıkla, gençler, kadınlar, emekçiler ve yurtsever insanlar olarak birleşerek mücadele etmeye ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

'YÜZLER SOLA DÖNDÜ'

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek ise şunları söyledi:

“Türkiye’de yıllardır bir ezber dayatılıyordu. O da sol ve sosyalist siyasetinin alanın dar olduğu fikriydi. Ancak seçim sonuçları bu ülkenin ilerici damarının yüzünü sola döndüğünü göstermiştir. Bununla birlikte düzen siyasetinde genel olarak ortaya atılan strateji sağa karşı sağ cephenin kurulması, oyların sağcılıkta yarışarak alınmasıydı. Buna tepki gösterenlerin yolu sol siyaset ile kesişmiştir. Seçim sonuçları Türkiye’de sol sosyalist alanın önünün açık olduğu ve solun tek çare olduğunu göstermektedir.”