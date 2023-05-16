SOL Parti’den CHP’ye çağrı: ‘Biz gider o sandıklarda dururuz, açığınız varsa söyleyin’

Yayınlanma: 16.05.2023 - 15:03

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:22

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 14 Mayıs’ta adaylardan herhangi birinin yüzde 50 barajını aşarak salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimleri için, seçim ve sandık güvenliği çok tartışılan konular arasında yerini aldı. SOL Parti Parti Meclisi Üyesi Barış İnce, konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye değerlendirmelerde bulundu.

"BAKANLIK ÇETE YÖNTEMİ GİBİ ÇALIŞIYOR"

Sözlerine bakanlıkları eleştirerek başlayan İnce, “20 yıldır AKP iktidarı ile ilgili konuşuyoruz, anlatıyoruz, burada biz neyle uğraşıyoruz? Bir bakanlık var ve bu bakanlık neredeyse bir çete yönetimi gibi çalışıyor. Tarikatler, cemaatler ülkenin her yerine sızmış durumda tüm kurumlar neredeyse bu siyasi islamcı yapı tarafından ele geçirilmiş durumda. Böyle bir yerde eğer siz halkın örgütlü gücünü yanınıza almazsanız yapabileceğiniz tek şey seçim gecesi oturup ekranlarda beklemektir” diyerek Türkiye’nin mevcut durumuna ilişkin konuştu.

"GELMEYEN KİŞİLER ÜZERİNDEN HİLE YAPIYORLAR"

İnce, seçimde hile yapıldığını öne sürerek “Bu seçim taktikleri birkaç yolla yapılıyor. Bir tanesi, gelmeyen kişiler üzerinden, yani o gün oy kullanmayanlar üzerinden, oy girişi şeklinde, yani bir oy hırsızlığı şeklinde değil oy girişi şeklinde olan bir hile var. Yine bazı semtlerde ve mahallelerde, solun ve muhalefetin olmadığı yerlerde açık oy kullanma yöntemi var. Bu yöntemle birlikte oradaki sandık görevlisi, muhtar, gelmeyen kişilerin yerine oyları basıyor. Bunlar, ölen kişiler, mülteciler olabiliyor. Bunlar yetmiyormuş gibi bakanlık ve YSK arasında kimi ilişkiler var” ifadelerini kullandı.

"CHP'DEKİ AKSAMA SONUCUNDA VERİLER YSK İLE TAMAMLANDI"

Son yıllarla beraber bu seçimlerde yaşananlara dikkat çeken İnce “5 yıldır bize ‘Sokağa inmeyin, çok örgütlenmeye gerek yok, seçimi bekleyin’ deniyor. Bekledik, seçim gecesi ‘Evinize oturun bekleyin’ dediler. Yine bekledik, olan şey şu: Bir süreye kadar CHP’nin sandık müşahiti olduğu ve sandıklarda bulunduğu yerlerden veriler geldi; fakat bir yerden sonra bu verilere hâkim değil CHP. Bunu herkes, okullardaki boş yerlerden gördüğünden biliyor. Bu boş olan yerlerden tabii ki yeterince veri gelmiyor ya da orada fotoğrafı çekecek kişi ortadan kaybolup çekip gidiyor. Bunlarla birlikte bir süre sonra hepimizin gördüğü şey, bir aksama olduğu ve bu aksama sonucunda artık verilerin YSK veriyle tamamlandığı” dedi.

"BİZ GİDER O SANDIKLARDA DURURUZ, AÇIĞINIZ VARSA SÖYLEYİN"

İnce, CHP’ye çağrıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın bizim mücadele ettiğimiz hükümet klasik bir hükümet değildir. Bu yüzden ona karşı mücadele de klasik yöntemlerle olmuyor. Buna karşı halkın örgütlülüğü ile mücadele edilir. Dişe diş bir mücadele olur fakat bize ‘biz hakimiz, her yerde varız, çok da bir şeye gerek yok’ deniyor. Bu çok yanlış bir tavırdır. Biz sosyalistler devrimciler olarak şunu söylüyoruz: Bizim bir beklentimiz yok, bizim beklentimiz vatana sahip çıkmak, bu vatanın aydınlığa kavuşması, başka bir derdimiz yok bizim. Şimdi herkes sandıklarına bakmaya başladı. Sandıkların hemen hemen hepsinde problem çıkıyor. MHP’ye oraya buraya oy yazılmış. Bunun nedeni 15 yıllık bir sistem. Bu sistemde eğer siz o sandıkta yoksanız o sandık başkanı ve oradaki AKP’li MHP’li kişiler açıp oy basıyor. Bunu Türkiye’de bilmeyen yok ama önlem alabilecek bir kudret yok. Halkın örgütlü gücüne ihtiyacımız var. Buradan çağrı yapıyoruz: Bu konuda inisiyatif almaya hazırız. Biz gider o sandıklarda dururuz. Açığınız varsa, olmayan yerde bize söyleyin, bizimle konuşun. Konuşmadan olmaz. Konuştuklarınız: DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi. Bu insanlar nerede? Oyları, örgütlülükleri, kendileri nerede? Bu iş plaza yöneticiliğiyle yapılmaz, bu iş militanlıkla olur. Diyoruz ki: Bu seçimde nerede yoksanız, gelin sosyalistlerle devrimcilerle görüşün. Biz oraya kelle koltukta gitmeye hazırız. Bizler kora kor mücadelenin içerisinden gelmiş insanlarız. Devrimciler bu ülkenin her yerinde var, sandıklara sahip çıkabiliriz. Sağlam durma temennisi veriyoruz. Biz bunu inancımızla yapıyoruz. Halkın güçlü olduğunu topluma gösterip kabul ettirmemiz gerekiyor. Bunu gösterirsek kapalı kapılar ardında olanları yıkabiliriz. Bu da halkın gücüyle olur. Halkın gücünün karşısında kimse duramaz.”

"YENEBİLECEĞİMİZİ GÖRELİM, OYLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

28 Mayıs’taki seçimlerin nasıl yürütülmesi gerektiğini anlatan İnce, umutlu olduğunun altını çizerek “Bu seçim herhangi bir seçim değil öyle olduğu için de sandık güvenliği sadece o geceye bağlı olmadan bir ‘seçim güvenliği’ şeklinde uzun uzadıya yayılmış bir örgütlenme faaliyeti olmalı. Örgütlü olmayan toplum hiçbir şeyi başaramaz. Siz eğer, Giresun’da, Kırşehir’de, Konya’da, Urfa’da yoksanız orada her şey olabilir çünkü mücadele ettiğimiz şey bir çete. Bakın bu seçimin sonucunda herkes ülkenin sağa kaydığını söylüyor. Ben buna o kadar katılmıyorum. Ben umutluyum. Bu toplum Recep Tayyip Erdoğan’ı istemiyor. Seçime giderken 99 kanalın 99’unda yalan, montaj videolar izletildi. Buna rağmen bu kişi 49.5’i geçemiyor. Bunun farkında olalım ve yenebileceğimizi görelim. 14 gün sonra sandıklara büyük bir arzuyla gidelim ve oylarımıza sahip çıkalım ve neyle mücadele ettiğimizin farkında olalım” dedi ve sözlerini noktaladı.