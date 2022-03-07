Şanlıurfa merkezli IŞİD operasyonu: Yakalanan 29 zanlı adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 24 Şubat'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütsel toplantı ve sohbet düzenledikleri, eğitim verdikleri öne sürülen biri Suriyeli 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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