Şanlıurfa'da aşiret lideri Bucak seçilemedi: Seçim sloganı binlerce oya mal oldu

Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:05

Güncelleme: 20.05.2023 - 10:27

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi merkezli Bucak aşiretinin önde gelenlerinden Fatih Bucak, AKP listesinde yer bulamayınca bağımsız aday olmaya karar verdi. Bucak, seçim çalışmaları sırasında milletvekilliğinde oyu kendine, cumhurbaşkanlığında ise Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a istedi.

GERÇEK SANDIKLAR AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Oy pusulası ile zarfı alan yurttaşlar kabine geçerek evet mührünü Fatih Bucak’ın isminin olduğu vere vurduktan sonra aynı pusulada yer alan AKP’ye de vurdu. Şanlıurfa’dan yüksek bir oy bekleyen Bucak, sandıkların açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Vatandaşların sloganı yanlış anlayıp aynı pusulada 2 yere de evet mührü vurduğunu fark eden Bucak, yaklaşık 13 bin oydan oldu.

BİNLERCE OY İPTAL OLDU

Seçim çalışmasında milletvekilliği için kendisine bir oy, cumhurbaşkanlığı için ise Recep Tayyip Erdoğan’a bir oy istediğini söyleyen Fatih Bucak, “Bağımsız müracaat etmiştik. Tabii bağımsız seçim sonuçları, elimizdeki sayı 13 ile 15 bin arasında fakat toplamda bir 12 bin, 13 bin iptalimiz var, o da şu şekilde. Ben Cumhur İttifakını destekliyordum. Bir oy bana, bir oy Recep Tayyip Erdoğan’a demiştim. Dolayısıyla pusulalarda bağımsız olarak benim ismime evet mührü basılmış, Recep Tayyip Erdoğan’a basılmış ve AK Partiye basılmış. Dolayısıyla 11 bin iptalimiz var. 11 bin demek, ya da 15 bin iptal, neyse, tam detaylı olarak bilmiyorum, Tayyip Erdoğan’a, Cumhur İttifakına gitmiş. Gerçi bu 13 bin bana gelse yine milletvekili olmama yeterli değil ama Cumhur İttifakı’nın 13 bin oyu eksilmiş oluyor” dedi.

Bu seçimden ders çıkarttıklarını söyleyen Bucak, “Seçmenimize bağımsızız, gerisini nereye verirseniz verin deseydik belki bu sorun yaşanmazdı ama bir oy bana, bir Tayyip Erdoğan’a deyince dolayısıyla iptaller çok yaşandı. Türkiye genelinde de bu tür sorunlar varmış. Biraz karışıktı, 2 pusula vardı. Böyle bir şeyin yaşanması normaldi. Tabii bu bizi yolumuzdan alıkoymadı. Hatalarımızı, eksiklerimizi, sandıklarımıza sahip çıkmayı öğrendik. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. İnşallah belediye seçimlerinde görüşürüz” ifadelerini kullandı.

"BİR KUMPAS VARSA CUMHURBAŞKANINA YÖNELİKTİR"

YSK’ye başvuruda bulunduklarını söyleyen Fatih Bucak, “Fakat şöyle bir sorun söz konusu, herhangi bir zorlama, tehdit, bir şey var mı yoksa olağandışı yapılmış bir şey mi? Sandıkta bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Halkın yer bulmada, mühür basmada, okuryazarlığının düşük olması da etkiliyor ama tam detaylı şöyle bir şey var diyemem. Ama dikkatimi çeken bir şey var, Cumhur İttifakı’na verilen oylarda çok iptal var. Mesela Millet İttifakı’na, Kılıçdaroğlu’na verilen oylarda iptal yok. Demek ki Tayyip Erdoğan’ın kazanmaması için yapılan bir eylem var. Zaten CHP’de burada bir milletvekili çıkarttı. Onların da bütün davranışları o yöndeydi. Kendi oylarını kurtarmaya, Tayyip Erdoğan’ın oylarını iptal etmeye çalışıyorlardı. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bir kumpas varsa da Cumhurbaşkanına yönelik var” dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK' ÇAĞRISI

Cumhur İttifakını desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Fatih Bucak, ”Biz listede yer bulamayınca bağımsız girdik. Bağımsız girince de ülkenin bekası için Devlet Bahçeli hocamız ile Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu tarafı seçtik. Biz bunlara oy verirken bu söylemi de dile getirdik. Önümüzdeki seçimde yine öyle olacak, Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz. Sebebine gelince de ülkenin bekası ve ekonomik piyasanın düzelmesi için. Eğer Cumhur İttifakı gelirse daha iyi olur. Biliyorsunuz piyasalar çok hassastır, yani sermaye kuş misali avuçta durmaz, uçar gider. Dış yatırımcıların gelmesi için siyasi iktidar lazım. Siyasi iktidarın olması için de Erdoğan hükumetinin devam etmesi lazım yoksa yeni gelenler, yeni oluşum ülkeyi daha da kötüye götürecek, kaosa sürükleyecek. Bir iktisatçı olarak da ekonominin sürekliliği ve devamlılığı ve refahı için Cumhur İttifakı dedim” diye konuştu.