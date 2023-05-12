Hizbullah'ın 'militan deposu' aşiretten HÜDA PAR'a destek

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

AKP Batman milletvekili adayı ve HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, seçim çalışması kapsamında Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Habizbini aşireti üyesi Yayladüzü, Kantar, Ardıçlı, Doruk, Sapanlı, Gökçe, Tepecik ve Bağlıca köylerinde köyün ileri gelenleri ve halk ile bir araya geldi. Köylüler Ramanlı’ya desteklerini açıkladı. Hizbullah terör örgütünün kurucusu Hüseyin Velioğlu’nun bağlı olduğu aşiret “örgütün militan deposu” olarak da biliniyor.

Hizbullah’ın kurucu lideri olarak bilinen Velioğlu ile örgütün üst yönetimini oluşturan İrfan Çağrıcı, Mehmet Ali Şeker, Habip Yıldız, Mehmet Sait Ekmen, Fahrettin Baytap, İhsan Deniz, Mehmet Salih Yıldız, Mehmet Emin Baş, Feyzullah Oktay, Ekrem Baytap gibi militanların çoğu Habizbini aşiretindendi. 1990’da yaşanan gazeteci Çetin Emeç ve ilahiyatçı-yazar Turan Dursun cinayetlerinden yargılanan 19 sanıktan 11’inin ise Habizbini aşiretinin üyesi olduğu biliniyor. Hizbullah’ın 1993 yılına kadar merkez olarak kullandığı Yolaç köyünde, 2000’li yıllarda yapılan operasyonlarda örgüte ait çok sayıda sığınak da bulunmuştu.

ERDOĞAN’A DESTEK

Hizbullah’ın İran sorumlusu olarak yargılanan ve yasadışı medrese faaliyetleri yürüten Alimler ve Medreseler Birliği Başkanı Enver Kılıçarslan da 14 Mayıs seçimlerinde dünyadan birçok din adamının da yer aldığı bir bildiriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklaması yaptı.