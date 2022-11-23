Şanlıurfa'da 'Sisi' endişesi: 'Meydanın asıl ismini geri verin'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle el sıkışmasının ardından Şanlıurfa'da 2014'te adı 'Rabia Meydanı' olarak değiştirilen Topçu Meydanı tartışma konusu oldu. Muhalefet meydanın eski ismini geri isterken AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Halkımız bu konuyu tartışsın. Kararını versin" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile el sıkışmasının ardından Şanlıurfa kent merkezinde bulunan Topçu Meydanı'nın isminin 'Rabia Meydanı' olarak değiştirilmiş olması yeniden gündeme geldi.
Meydanın adı 2014 yılında dönemin AKP'li belediye yönetiminin teklifi üzerine yapılan oylamayla değiştirilmişti. Mısır'la bir süredir yeniden kurulan diplomatik ilişkilerin cumhurbaşkanları düzeyine varması üzerine meydanın eski isminin geri verilmesi talebi de yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.
"SİSİ MEYDANI OLARAK DEĞİŞEBİLİR"
DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, meydanda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bu meydan özellikle Şanlıurfalıların Fransızlara karşı vermiş olduğu Kurtuluş Mücadelesi ile çok büyük bir anlam ve tarihsel bir hafıza taşımaktadır, adı Topçu Meydanı ve hala da öyle bilinmektedir. Konjonktürel davranıldığı için, ilkesel bir dış politikamız olmadığı için adı Rabia olarak değiştirildi. Ancak 2 gün önceki satıştan sonra bu meydanın adının Sisi Meydanı olarak değişme endişesini taşıyoruz. Rahmetli Rabia ve Muhammed Mursi’nin kemiklerinin sızladığını düşünüyoruz. O meydanın asıl adı, Topçu Meydanı’dır. Başka bir isim değil bu ismin geri verilmesini talep ediyoruz, bu meydan bu isimle anlamlıdır.”
BAŞKAN BEYAZGÜL: HALKIMIZ TARTIŞSIN
AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise konuyla ilgili olarak "halkın konsensüs oluşturması" gerektiğini söyledi. Beyazgül, Kanal Urfa Televizyonunda Ferhat Özer’in sunduğu Yüz Yüze Siyaset Programında kendisine yöneltilen soru üzerine “Halkımız bu konuyu tartışsın. Kararını versin. Bazen bir adım atıyoruz bir taraf karşı çıkıyor. Başka bir adım atıyoruz bu sefer öbür taraf karşı çıkıyor. Yani burada halkımızın bir konsensüs oluşturması lazım. Bir karar vermesi lazım. Biz halkımızın vereceği karara saygılıyız tabi” cevabını verdi.
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