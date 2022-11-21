Erdoğan-Sisi görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: 'Planlı görüşme' de gelebilir
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da görüşüp samimi şekilde tokalaştığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle yeniden bir araya gelebileceği iddia ediliyor.
Habertürk TV programcısı ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır lideri Abdulfettah Sisi görüşmesinin 'perde arkasını' açıkladı.
"Edindiğim bilgiye göre, Erdoğan diğer Müslüman ülke liderleriyle el sıkışırken Katar Emiri Şeyh Temim bizzat aracı olup Cumhurbaşkanını Sisi ile buluşturuyor" ifadesini kullanan Ersoy, iki liderin yakın zamanda Katar’da tekrar planlı bir görüşme gerçekleştirme ihtimali olduğunu söyleyerek, Katar Emiri’nin de bunun için çabaladığını yazdı.
Mehmet Akif Ersoy, şunları yazdı:
"Kuşkusuz son dönemin en tartışmalı karelerinden biri. Ama çok sürpriz sayılmaz. Uzun zamandır beklenen hatta hedeflenen bir adımdı. Maksat, Mısır’la ilişkilerin düzeltilmesiydi. Ancak Mısır tarafı Sisi’nin meşruiyetinin sorgulanmasını asla kabul etmediğinden, süreç tıkanıp kalıyordu.
Beklenti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi’yi Mısır’ın meşru lideri olarak tanımasıydı. Bu nedenle Mısır’la diplomatik ilişkiler bakanlar düzeyinde gerçekleşiyor pek ilerletilemese de korunuyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile stadyumda görüşüyor. Edindiğim bilgiye göre, Erdoğan diğer Müslüman ülke liderleriyle el sıkışırken Katar Emiri Şeyh Temim bizzat aracı olup Cumhurbaşkanını Sisi ile buluşturuyor. Açılış seronomisini de birbirlerine yakın koltuklarda izliyorlar.
Daha önemlisi, iki liderin yakın zamanda Katar’da tekrar planlı bir görüşme gerçekleştirme ihtimali. Aralarında böyle bir konuşma geçtiği ve Katar Emiri’nin de bunun için çabaladığı söyleniyor."
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