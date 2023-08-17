Şanlıurfa’daki o anları CHP’li Elçi anlattı: ‘Bu bardağı taşıran son damla oldu’

Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:44

Güncelleme: 17.08.2023 - 15:35

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğun istismara uğradığı öne sürüldü, yüzlerce kişi sokağa çıktı.Yaşanan anları CHP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Elçi, Cumhuriyet TV’ de anlattı.

“BİZLER DE ORADAYDIK, PROTESTO 3 SAATİ GEÇTİ”

Elçi sözlerine sokağa çıkan yurttaşların taleplerini ifade ederek şöyle başladı:

“Bozova halkı olarak başta mağdurun babası ve yakınları olmak üzere ve Bozova gençleri olarak ilçeden Suriyelilerin ve mültecilerin çıkarılması amacıyla protesto girişiminde bulundular. Yüzlerce insan vardı. Dükkanların yağmalanmasında küçük girişimlerde bulunuldu. Bizler o sırada gelişmenin yaşandığı ilçedeydik, 3 saati aşan bir protesto süreci yaşandı. Önce 30-40 kişilik bir grup halinde başladı. Sonrasında buna destek veren halk katılım sağlayarak daha büyük bir grup haline geldi.”

“PROTESTOCULARIN BAŞINDA MAĞDURUN BABASI YÜRÜDÜ”

Protestoların başladığı noktayı ve devamında yaşananları dile getiren Elçi, “İlk olarak protestonun ana merkezi ilçe meydanıydı. İlçe meydanından Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelere yürüyüşler yapıldı. Sonrasında belediye binası önünde ‘Başkan buraya’ sloganları atılarak belediye başkanının gelip talepleri dinlemesi için çağrı yapıldı. Belediye başkanı olay yerine geldi. Daha sonra kaymakamlık binası önünden kaymakamın evinin önüne gidildi. Kaymakam geldi olay sakinleştirilmeye çalışıldı, sonra halk tarafından karayol kapatıldı ve barikat örüldü. ‘Araçların geçişine izin verilmeyecek, taleplerimiz dinlenecek’ denildi. Daha sonra emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Orada halk ve güvenlik güçleri arasında bir çatışma yaşandı, en sıcak anlardandı. Daha sonra kaymakam ve ilçe örgütüyle birlikte mağdurun babasıyla görüştük. Kaymakam taleplerimizi dinleyeceğini ifade etti. Mağdur ve mağdurun babası il emniyet müdürlüğüne geçiş yaptılar. Mağdurun babası çok öfkeli ve protestocuların başında yürüdü” ifadelerini kullandı.

“BU BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU”

Daha önceki istismar olaylarının ardından bu tepkinin şiddetinin fazla olmasının nedenini dile getiren Elçi, “Bu bardağı taşıran son damla oldu. Belki o sebepten meydana gelmiş olabilir ama bu halk dayanışmsı adına ve özellikle iktidarın güçlü olduğu bu bölgelerde iktidar karşıtı sloganlarla hep birlikte böyle bir tablonun var olması artık halkın dur diyebildiğinin göstergesi” açıklamasında bulundu.