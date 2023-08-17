Şanlıurfa’da cinsel istismar iddiası: Çocuğun babası konuştu

Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:14

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:14

Şanlıurfa’da çocuğa cinsel istismar iddiasının duyulmasının ardından bir araya gelen yurttaşlar protesto yürüyüşüne başladı. Gerginliklerin de yaşandığı yerde polis müdahalede bulundu.

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulundu. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada “14.08.2023 Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova ilçemiz devlet hastanesinden Adli Vaka ihbarı alınmış, ekiplerimiz derhal devlet hastanesine sevk edilmiştir.Hastanede mağdur (M.Y) adlı çocuğun, yabancı uyruklu (F.K) adlı şüpheli şahsın cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine, ivedilikle tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen Mağdur (M.Y) adlı çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarımızca başlatılan destek ve takip hizmetleri hassasiyetle sürdürülmektedir. 15.08.2023 tarihinde mahkemeye çıkartılan yabancı uyruklu (F.K) adlı şahıs tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“‘BABANA SÖYLERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM’ DEMİŞ”

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun babası E.Y. TELE1’den Barış Önal’a yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu kişinin çocuğunu tehdit ettiğini söyleyerek, “Yıllardır tanıyorum fırında çalışıyordu. Depremde çalıştığı fırının binası yıkılınca başka bir yere gitti. Çocuğuma saldırmış ‘babana söylersen seni öldürürüm’ demiş. Valiyle görüşeceğiz. Bana söz verdi ‘4 güne kadar bunları buradan çıkartacağım’ dedi” diye konuştu.

Konu ile ilgili konuşan CHP Bozova İlçe Başkanı Ömer Gül, istismar olayını doğrulayarak, “Dün akşam Suriyeli 21 yaşlarında biri Bozovalı bir çocuğa tecavüz etmiş. Bugün de Bozova’nın gençleri eylem yaptı. Emniyet Müdür geldi Belediye Başkanı geldi. Yarın saat 9 gibi tekrar görüşecekler bunları Bozova’dan gönderecekler” dedi.