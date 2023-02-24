Sansür dalgası gittikçe büyüyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidar, afetle mücadele yerine “basına sansürü” seçti.
Son iki haftada ekranlar karartıldı, sosyal medya kısıtlandı, internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Son iki haftada yaşananlardan bazıları şöyle:
- Deprem felaketi sonrası “provokatif paylaşım” avı başladı. Bu kapsamda deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalışan Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.
- Afet bölgesine yardımların organize edildiği, bölgedeki depremzedelerin yardım isteklerini dile getirdiği Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldı.
- Her gün 500 bin kişinin ziyaret ettiği ekşi sözlük internet sitesine “milli güvenlik” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
- Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) deprem yayınları nedeniyle TELE1, FOX TV ve Halk TV’ye yayın durdurma ve para cezası verdi.
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişimi üzerine ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık’ın “Yaşayan Kur’an Türkçe Meal-Tefsir” isimli kitabına yönelik basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı alındı.
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