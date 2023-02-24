Sansür dalgası gittikçe büyüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidar, afetle mücadele yerine “basına sansürü” seçti.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00
Sansür dalgası gittikçe büyüyor
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Son iki haftada ekranlar karartıldı, sosyal medya kısıtlandı, internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Son iki haftada yaşananlardan bazıları şöyle: 

  • Deprem felaketi sonrası “provokatif paylaşım” avı başladı. Bu kapsamda deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalışan Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı. 

  • Afet bölgesine yardımların organize edildiği, bölgedeki depremzedelerin yardım isteklerini dile getirdiği Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldı. 

  • Her gün 500 bin kişinin ziyaret ettiği ekşi sözlük internet sitesine “milli güvenlik” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
     
  • Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) deprem yayınları nedeniyle TELE1, FOX TV ve Halk TV’ye yayın durdurma ve para cezası verdi.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişimi üzerine ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık’ın “Yaşayan Kur’an Türkçe Meal-Tefsir” isimli kitabına yönelik basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı alındı.

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