BTK, Ekşi Sözlük'e erişime kapattı: 'İktidarın maşası sansür'
Yandaş medya tarafından bir süredir hedef gösterilen Ekşi Sözlük, BTK kararıyla erişime kapatıldı. Cumhuriyet'e konuşan Fehmi Ünsal Özmestik, "Hukuka aykırı içerik varsa ilgili içeriğin link bazlı çıkartılması veya erişime engellenmesi mümkünken komple internet sitesinin erişiminin engellenmesi hukuka aykırıdır" dedi.
Her gün binlerce insanın aktif olarak kullandığı ve ziyaret ettiği Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engellendi. Kullanıcılar siteye giremezken BTK’nin sorgu sayfasında ise “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadeleri yer aldı.
Ekşisözlük tarafından
yapılan açıklamada erişim engeli
konusunda bilgi sahibi olmadıklarını
ve öğrenmeye çalıştıkları belirtildi.
Cumhuriyet BTK’nin verdiği erişim
engeline ilişkin uzmanlarla konuştu.
ÖZMESTİK: İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI
İstanbul Barosu
Bilişim Hukuku
Komisyonu Başkanı
Fehmi Ünsal Özmestik
konuya ilişkin, “Hukuka aykırı
içerik varsa ilgili içeriğin link
bazlı çıkartılması veya erişime
engellenmesi mümkünken komple
internet sitesinin erişiminin
engellenmesi hukuka aykırıdır. BTK veya başka bir kurumun,
internet platformunun kapatılması
veya erişimin yavaşlatılmasıyla ilgili
kararının şeffaf bir şekilde açıklaması
gerekmektedir. Zira bu karara
karşı zarar görenler yasal yollara
başvurma hakkına haizdir” dedi.
(Fehmi Ünsal Özmestik)
ÇAYIR: KARARI AÇIKLAMAMAK SUÇ
Alternatif Bilişim Derneği Başkanı avukat Faruk Çayır ise, “BTK’nin erişim engeli kararlarının yayımlanmayacağı, gizli olduğu, devlet sırrı olduğuna dair hiçbir yasal düzenleme yok. Anayasa Mahkemesi Kararları dahi yayımlanırken, BTK’nin kararların yayımlanmaması tam bir hukuksuzluk ve suçtur” dedi.
(Faruk Çayır)
Çayır sözlerini şu şekilde
noktaladı: “Sansüre başvuran AKP,
ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüne
karşı her geçen gün daha fazla
tahammülsüzleşiyor. Derin bir
sansür ve engelleme uygulanıyor.”
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