BTK, Ekşi Sözlük'e erişime kapattı: 'İktidarın maşası sansür'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 04:00

Her gün binlerce insanın aktif olarak kullandığı ve ziyaret ettiği Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engellendi. Kullanıcılar siteye giremezken BTK’nin sorgu sayfasında ise “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Ekşisözlük tarafından yapılan açıklamada erişim engeli konusunda bilgi sahibi olmadıklarını ve öğrenmeye çalıştıkları belirtildi. Cumhuriyet BTK’nin verdiği erişim engeline ilişkin uzmanlarla konuştu.



ÖZMESTİK: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI



İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Fehmi Ünsal Özmestik konuya ilişkin, “Hukuka aykırı içerik varsa ilgili içeriğin link bazlı çıkartılması veya erişime engellenmesi mümkünken komple internet sitesinin erişiminin engellenmesi hukuka aykırıdır. BTK veya başka bir kurumun, internet platformunun kapatılması veya erişimin yavaşlatılmasıyla ilgili kararının şeffaf bir şekilde açıklaması gerekmektedir. Zira bu karara karşı zarar görenler yasal yollara başvurma hakkına haizdir” dedi.



(Fehmi Ünsal Özmestik)



ÇAYIR: KARARI AÇIKLAMAMAK SUÇ

Alternatif Bilişim Derneği Başkanı avukat Faruk Çayır ise, “BTK’nin erişim engeli kararlarının yayımlanmayacağı, gizli olduğu, devlet sırrı olduğuna dair hiçbir yasal düzenleme yok. Anayasa Mahkemesi Kararları dahi yayımlanırken, BTK’nin kararların yayımlanmaması tam bir hukuksuzluk ve suçtur” dedi.

(Faruk Çayır)



Çayır sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sansüre başvuran AKP, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüne karşı her geçen gün daha fazla tahammülsüzleşiyor. Derin bir sansür ve engelleme uygulanıyor.”

