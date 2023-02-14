Haluk Levent isyan etti: ATV'den Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ya AHBAP sansürü

Şarkıcı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın ATV'nin isteğiyle depremzedeler için düzenlenecek ortak yayında yer almayacaklarına ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 22:49
Haluk Levent isyan etti: ATV'den Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ya AHBAP sansürü
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere bağış amacıyla 8 televizyon kanalının yapacağı ortak yayında ATV’den şoke eden bir hamle geldi. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ATV, AHBAP Derneği’ne destek veren ünlü oyuncular Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ortak yayında yer almasını  istemediği belirtildi. 

Haluk Levent, söz konusu iddia üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm. Bir kez 'devlet nerde?' cümlesi kurmadılar. Yardım toplamak değil yardım dağıtmak için Ahbap’ta oldular. Geçen yıl yardım kampanyasında ben de AFAD’a bağış yapmıştım. İzin verin yarın TV’de AFAD için tüm sanatçılarla biz de para toplayalım.” 


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