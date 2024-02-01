Bir kişi ölmüştü: Kiliseye saldırı soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 23:12

Güncelleme: 01.02.2024 - 23:12

İstanbul Sarıyer'de, Azatlı Sokak üzerinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde (Meryem Ana Doğuş Kilisesi), 28 Ocak 2023'te rahiple birlikte yaklaşık 31 kişinin Pazar Ayini yaptığı sırada, Rus Uyruklu Davit Tanduev ile Tacikistan uyruklu Hamza kod adlı Amirjon Kholikov'un, silahlı saldırısı sonucunda Taner Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda saldırganlar Tanduev ile Kholikov ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 34 şüpheli yakalanarak İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılık, şüphelilerden 21'ini, 'tasarlayarak kasten öldürme ve örgüte üye olmak' suçlarından, 14'ü üse, 'örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

OLAY YERİNDE KEŞİF

Savcılığın sevk yazısında olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sevk yazısında iki şüphelinin olaydan önce olay yerinde keşif yaptıkları, ikamet ettikleri tahmin edilen Başakşehir'den sabah saat 08.20 sıralarında, EL 738 FX plakal otomobille hareket ederek olay yerine geldikleri, aracı şüphelilerden Amirjon Kholikov'un kullandığı, olay günü Kholikov ile David Tanduev'in otomobili yakın bir bölgeye bıraktıktan sonra tanınmamak için siyah giyinip, yüzleri maskeli şekilde yanlarında bulunan 7.65 mm çaplı tabancalarla kilise kapısına geldikleri, bu sırada Tuncer Cihan'ın kiliseden içeriye girdiği, kiliseye önde giren şüpheli David Tanduev'in 7+1 kurşun alabilen 7.65 mm çaplı tabancanın kabzası ile önce ayine katılanların en arka sıralarında bulunan ölen Tuncer Cihan'ın kafasına vurduğu sonrasında ise kilisede bulunanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladığı ve tabancanın ara ara tutukluluk yaptığı ortaya çıktı.

TUNCER CİHAN'I RUS IŞİD'Lİ ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli David Tanduev'in, Tuncer Cihan'ın kafasına ateş ederek olay yerinde öldürdüğü, Tanduev'in kilisede bulunanlara yönelik ateş etmeye devam etmek istediği, ancak tabancının ara ara tutukluluk yaptığı, mermilerden bazılarının kilise duvarlarına isabet ettiği, şüpheli David'in kilise içerisinde yüksek sesle bir şeyler söylediği ancak kamera kayıtlarının sesli kayıt yapmaması ve kilisede bulunanların 'anlaşılamayan yabancı bir dille bir şeyler söyledi' şeklindeki beyanları nedeniyle ne söylediğinin tespit edilemediği sevk yazısında kaydedildi.

HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİLER

Sevk yazısında, diğer Şüpheli Amirjon Kholikov'un yine aynı şekilde 7+1 kurşun alabilen 7.65 mm çaplı tabancası ile kilisede ayinde bulunanlara yönelik, hedef gözetmeksizin ateş ettiği, tabancasının ara ara tutukluluk yaptığı, kilisede Tuncer Cihan'ın dışında ölen ya da yaralanan kimse olmadığı, tabancaları tutukluluk yapan şüphelilerin kiliseden çıkarak, olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtıkları anlatıldı.

KAÇTIKLARI ARAÇ BEYLİKDÜZÜ'NDE BULUNDU

Saldırganlara araç temin eden, saklanma ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan ve olay öncesinde kendileriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilerin adreslerine yönelik İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyon kapsamında; olay sonrasında şüphelilerin kaçış güzergahına yönelik yapılan arama çalışmaları kapsamından Sarıyer, Bahçeköy-Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanda şüphelilerin olayda kullandığı değerlendirilen tabancaya ait kabza, sürgü, şarjör, şarjör kabağı vb. materyaller ile şahısların kamufle amaçlı giydikleri maske, mont vb. kıyafetlerin ele geçirildiği bilgisi sevk yazısında ortaya çıktı. Şüphelilerin olay sonrasında kaçtıkları aracın ise Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Kızılay Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.

SUÇ ARACINI ÜLKEYE SOKUP RUSYA'YA KAÇTI

Kaçmak için kullanılan aracın yabancı plakalı mavi renkli Hyundai GETZ marka olduğunun kaydedildiği sevk yazısında, aracın Abdullo Buriev isimli kişi tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye girişinin yaptırıldığı, ancak aracı ülkeye sokan kişinin 29 Kasım 2022'de İstanbul Havalimanı'ndan, Rusya'ya çıkış yaptığının değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu aracın, yapılan PTS sorgulamasında 23 Ocak 2024'te İstanbul Havalimanı civarında ve 24 Ocak2ta ise Fatih civarında Shamsullo Radzhabov isimli şüpheli tarafından kullanıldığı, şüphelinin, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde ikamet ettiği ve aynı adreste yakalandığı belirtildi.

KAYSERİ'YE ZİYARET

Sevk yazısında aycıra saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle birlikte hareket ettikleri değerlenedirilen şüpheliler Abdulaziz Abdullaev, Rasul Akhmadjanov, İslam Magomadov, Omadbek Kodırjonovıch Djabbarov ve Temurbek Murodjon Ugll Esenov isimli kişilerin, olaydan önce 5 Ocak'ta İstanbul'da 34LP6121 ve 34FOU975 plakalı araçlarla Kayseri'ye gittikleri, bu araçlar içinde Rasul Akhmadjanov, Omadbek Djabbarov ve Temurbek Murodjon Ugll Esenov'un bulunduğu, şahısların Kayseri'de birlikte Abdullah kod isimli Amenullah Hacı isimli kişiye ait Kayseri Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi Magosa Sokak'ta bulunan adreste konakladıkları tespit edildi.

KAYSERİ'DE ÖRGÜTSEL TOPLANTI

Sevk yazısında ayrıca ismi geçen kişiler ile birlikte konaklama kaydı bulunmayan İslam Magomadov isimli şahsın da bunlarla birlikte hareket etmiş olabileceği, Kasap Abdullah kod adlı Abdulazız Abdullaev/Elaman Nurlan Ulu isimli şahsın, anılanlardan bir gün önce yani 4 Ocak'da İstanbul'dan Kayseri'ye gittiği, tüm şahısların Kayseri'de içeriği tespit edilemeyen örgütsel olduğu değerlendirilen toplantı/etkinlik yapmış olabileceklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

AYNI OTELDE KALMIŞLAR

Kayseri Melikgazi Talaslıoğlu Otel isimli yerde 7 Ocak'ta saat 05.36 ve saat 17.18 saatleri arasında konaklama kaydı bulunduğu, konaklamaya ilişkin olarak otel yetkilileri ile 28 Ocak'ta gerçekleştirilen görüşmede otelde Amırjon Kholikov ile beraberinde Rasul Akhmadjanov, Davıd Tanduev, Omadbek Djabborav ve Temurbek Esonov isimli kişiler ile birlikte aynı otelde konakladıkları, Amırjon Kholikov, Rasul Akhmadjanov ve Davıd Tanduev ile birlikte 205 numaralı odada, Omadbek Djabborov ve Temurbek Esonov isimli şahısların ise birlikte 305 numaralı odada konakladıklarının tespit edildiği ortaya çıktı.

EYLEM YAPMAK İÇİN KENDİSİNE BAĞLI UNSURLARA İZİN VERİYORDU

5 Ocak'ta Kayseri'ye gittikleri 34 LP 6121 plaka araç sahibi şüpheli Mahmud Muhammed isimli kişinin 30 Ocak'ta Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Erkin Sokaktaki adreste yakalandığı, şahsın şifahi beyanında araç kiralama işlerinde ortağı olan şüpheli Maıtıyasen Afifoğlu'nun sözleşme karşılığı Davıd Tanduev'e kiralık olarak verdiğini beyan etmesi üzerine Maıtıyasen Arifoğlu'nun da yakalandığı, şüphelilerin 5 Ocak'ta Kayseri'ye gittikleri 34 FOU 975 plakalı araç sahibi şüpheli Enver Karakaş'ın, 30 Ocak'ta Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokaktaki adreste adreste yakalandığı, Amırjon Kkholiov'un bağlantılı olduğu değerlendirilen Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki adreste şüpheliler Lusup Tsuroev, Movlat Tsuroev ve Andrei Guzun isimli şahısların yakalandığı, Ayrıca Andrei Guzun isimli şahsın, hakkında "Türkiye'de bulunan IŞİD -sözde sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği" şeklinde bilgiler bulunan Adam Abu-Darrar Al-Shishani kod adlı Adam Khamırzaev isimli şahıs olduğunun değerlendirildiği sevk yazırında ifade edildi.

KURANIN İÇİNE SAKLAMIŞ

Saldırganlar Amırjon Kholokov ile Davıd Tanduev'in ikamet adreslerinden olduğu değerlendirilen Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Çağlayan Sokaktaki adreste bulunan şüpheliler Mukhammad Kodır Mırzaev ile İbrahim Sünmez isimli şahısların yakalandığı, yapılan aramalarda Kuranı Kerim içerisine gizlenmiş Amırjon Kholikov'a ait ikamet izin belgesinin elde edildiği, Davıd Tavduev'in bağlantılı olduğu değerlendirilen Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki adreste şüpheli Edelkhan Inazhaev ile eşi Zharaidat Esmurzıeva isimli kişilerin yakalandığı, yapılan aramada 1 adet siyah renkli RETAY XI Cal. 9 mm P.A.K ibareli bulunan kuru sıkıdan bozma diye tabir edilen silah ve bu silaha ait boş vaziyette şarjörün ele geçirildiği, ayrıca Edelkhan Inazhaev'in dijitallerinde, saldırıda kullanılan EL738FX plakalı Hyundai Getz marka araca ait görsellerin olduğu sevk yazısında anlatıldı.

CANLI BOMBA EYLEMİ İÇİN GÖNÜLLÜ OLMUŞ

Sev yazısında, Edelkhan Inazhaev hakkında 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanında gerçekleşen eylemle iltisaklı oldukları değerlendirilen şahısların ikamet ettiği Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir adresine yönelik 1 Temmuz 2016'da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandığı, ayrıca illegal olarak Suriye'ye geçme arayışında olan IŞİD mensubu Çeçen asıllı İlyas kod adlı kişi olduğu şeklinde bilgilerin elde edildiği ve Zharaıdat Esmurzıeva'nın ise hakkında, "IŞİD terör örgütüne katılarak canlı bomba eylemi yapmak üzere gönüllü olduğu" şeklinde bilgiler bulunan Abu Kassal Al Taciki kod isimli Behruz Bobokalonov isimli kişinin eski eşi olduğu şeklinde hakkında bilgiler olduğu ortaya çıktı.