Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirmişti: Kilisede kefaret ayini düzenlendi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 21:21

Güncelleme: 01.02.2024 - 21:27

İstanbul Sarıyer'de geçen pazar günü Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından kilisede kefaret ayini düzenlendi.

Ayini Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Monsenyör Marek Solczynski ve İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimilano Palinuro yönetti. İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposluğu tarafından yapılan çağrıda, “Kilisenin kutsallığına yapılan ihlal eyleminden dolayı arındırılması ve yaşamını yitiren Tuncer Cihan’a dua etmek için” ayin düzenlendiği belirtildi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Cihan için ise dua edilirken fotoğrafının bulunduğu bir anma bölgesi yapıldı.

'TAKDİS EDİLDİ'

Burada konuşan Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Monsenyör Marek Solczynski, "Bu kilise cinayet ile kutsallığını yitirmiş oldu" diyerek kiliseyi takdis etti. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimilano Palinuro ise, " Burada kötülük için af dilemeye geldik. Bu zor günlerde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Geçtiğimiz pazar günü insana ve Allah'a karşı günah işlendi. Bu cinayet kutsal bir yerde işlendi. Bu kilisenin kutsallığı ihlal edilmiştir. Kilise kefaret ayini aracılığıyla kutsanacaktır" dedi.

Kilisenin rahibi Anton Bulai ise yaşadıklarını anlattı. Bulai, "Ben dua ediyordum bir ses duydum. Ayaklı ısıtıcısı devrildi diye düşündüm. Ancak ikinci sesi duydum. Gözlerimi açtım ve hiçbirimizin yüzyüze gelmek istemeyeceği bir manzarayla karşılaştık" dedi.



Fotoğraflar: Vedat Arık