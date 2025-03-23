Saraçhane'deki 'bozkurt' işaretleri MHP'li vekili kızdırdı

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, partisiyle özdeşleşen bozkurt işaretinin eylemlerde polise karşı kullanılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Saraçhane'deki 'bozkurt' işaretleri MHP'li vekili kızdırdı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan operasyonlara karşı yapılan protesto eylemlerinde kimi katılımcıların 'bozkurt' işaretleri yapması MHP'yi kızdırdı. 

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, partisiyle özdeşleşen simgenin eylemlerde polise karşı kullanılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

MHP'li Bulut açıklamasında, "Vazifesini yapan Türk Polisi’nin karşısında ‘başını ülkücünün çekmediği bir kurguda’ BOZKURT işareti yaparak poz verenler, Asla ülkücü olmadıkları gibi, iğrenç bir kumpasın ve anarşi çağrısının dolgu malzemesi ve algı yönetim aparatı olan, başka bahçelerin ideolojik artıkları, satılık tiyatroculardır" ifadelerini kullandı.

İşte Yücel Bulut'un o paylaşımı: 

 

 


Etiketler: #Yücel Bulut #BOZKURT

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