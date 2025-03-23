Ekrem İmamoğlu tutuklandı: Yurttaşlar Saraçhane'ye akın ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından halk, Saraçhane'ye akın ediyor.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı: Yurttaşlar Saraçhane'ye akın ediyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:17

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına; 'terör' soruşturması kapsamında ise tutuklama talebinin reddine karar verildi.

Birgün'ün haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını tepki gösteren yurttaşlar beş gündür İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye akın ediyorlar.



Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane

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