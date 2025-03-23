Ekrem İmamoğlu tutuklandı: Yurttaşlar Saraçhane'ye akın ediyor!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından halk, Saraçhane'ye akın ediyor.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına; 'terör' soruşturması kapsamında ise tutuklama talebinin reddine karar verildi.
Birgün'ün haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını tepki gösteren yurttaşlar beş gündür İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye akın ediyorlar.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane
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