Sarallar iddianamesinde skandal ayrıntılar: 'Organize'den anında haber geliyor'

13 Kasım 2022 Pazar, 11:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş arasında, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili olarak gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. İddiaya göre gerginliğin sebebi de, Soylu'nun Aktaş'a operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmemesi ve buna karşılık da "Size her söylediğimizde sızıntı oluyor" yanıtı almasıydı.

İddiayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü sert bir dille yalanlarken, suç örgütüyle ilgili iddianamede çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, çetenin birçok eyleminden sorumlu tutulan zanlıların kendilerine yönelik operasyonlara dair önceden haberdar olabildikleri belirtildi.

İddianamedeki bu skandal ayrıntı ise iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Medya bünyesindeki Hürriyet gazetesinde haber olarak yer buldu. Hürriyet'ten Musa Kesler'in ilgili haberine göre örgüt yöneticilerinin bazı telefon konuşmaları, kamu kurumlarından kendilerine bilgi akışı olduğunun delili olarak iddianamede yer aldı.

Habere göre o konuşmalardan biri de, grubun yöneticilerinden olduğu belirtilen Ahmet Fazlıoğlu ile Eşref Kemal Saral arasında oldu. Konuşmada Fazlıoğlu, Saral’ı operasyon yapılacağı konusunda "Bizden 160 kişi alacaklarmış, böyle gelmiş" diye uyarıyor. B.Ç. isimli bir çete mensubunun ise "Organize’den olsa haber geliyor anında ya...” dediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

T24 yazarı Tolga Şardan, Sarallar operasyonuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerilim yaşandığını yazmıştı.

Şardan'ın iddiasına göre Soylu, Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediği sorulunca Aktaş'tan "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını aldı. Bu yazıdan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu iddia sert bir dille yalanlanmış ve "Teşkilatımız, hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir" denilmişti.