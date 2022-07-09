Sarallar çetesinden ‘Biz koruyalım’ taktiği: Erdal Acar'ın tutuklanmasında Necati Şaşmaz ayrıntısı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:09

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün adliyeye sevk edilen ve aralarında Ali Saral, Uğur Saral, Volkan Saral, Erdal Acar, Ahmet Cengiz Karlı ve Şahin Gürz’ün de aralarında olduğu 91 şüphelinin sorgu işlemleri ise bugün sabah saatlerine kadar devam etti. İfadesi alınan şüphelilerden 78’i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgular sabaha karşı biten şüphelilerden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERDAL ACAR KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Erdal Acar'ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

NECATİ ŞAŞMAZ’IN İFADESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tutuklanan isimler arasında İş insanı Erdal Acar, şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz Karlı da bulunuyor. Şüpheli Erdal Acar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçlarından tutuklandı. Acar’ın tutuklanma gerekçelerinden biri ise oyuncu Necati Şaşmaz’ın verdiği ifade oldu. Şaşmaz’ın emniyete müşteki sıfatıyla ifade verdiği ve Acar hakkında detaylı bilgiler verdiği ortaya çıktı. Necati Şaşmaz’ın ifadesini destekleyici nitelikte Erdal Acar’ın telefon konuşmaları olduğu belirtildi.

ELİF KARLI’NIN EŞİNE TUTUKLAMA

Ahmet Cengiz Karlı’nın tutuklama gerekçesinde 3 müştekiye karşı yağma suçunu işlediği ve bu suçu işlediğine dair telefon dinleme kayıtları olduğu belirtildi. Karlı, “birden fazla kişi ile birlikte yağma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kalma” suçlarından tutuklandı.

TANINMIŞ İSİMLER VAR

Düzenlenen baskınlarda, aralarında ünlü müteahhit ve iş insanı Erdal Acar’dan, İstanbul Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Meydancı’dan Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk’e, İstanbulspor Başkanı Ecmel Saral’ın ağabeyi ve eski futbolcu Furkan Saral’dan Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e kadar birçok ünlü ismin bulunduğu 110 şüpheli, 8 günlük gözaltının ardından dün mahkemeye sevk edildi.

RACON MASASI

Öte yandan Milliyet muhabiri Ferit Zengin'in polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, çete 3 ayrı grup halinde örgütlendi. Başlarında çete elebaşı İlyas (Alaattin) Saral’ın bulunduğu gruplardan birinin başında iş insanı Erdal Acar, diğer ikisinde de Göl çetesi olarak bilinen Reçberler çetesinin elebaşı Volkan Reçber ile İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Saral’ın ağabeyi Furkan Saral ile kuzeni Fatih Saral var. Yapılan soruşturma ve kovuşturmada çeteye ilişkin 73 ayrı suç eylemi tespit edildi. Şüphelilerin, “Racon masası” kurarak, anlaşmazlık yaşayan iş insanları ve ünlüler arasında sözde hakemlik yaparak örgüte gelir sağladığı da iddia ediliyor.

HEDEFLERİNDE GECE KULÜPLERİ VAR

Hakemlikte tarife uygulayan Erdal Acar’ın aldığı karar uymayanların ise Volkan Reçber’in başını çektiği ikinci grup tarafından cezalandırıldığı öne sürülüyor. Polisin tespitine göre çete, hedef aldığı ünlü gece kulüpleriyle güvenlik sağlama adı altında irtibat kurup bodyguard ve vale yerleştirdikten sonra mekanları zor kullanıp ele geçirmeye çalışıyor.