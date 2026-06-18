Saray'da dikkat çeken zirve: Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Saray'da kabul etti.
TBMM BAŞKANLIĞI PAYLAŞTI
TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kabule ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/OuElbQqlKp— TBMM (@TBMMresmi) June 18, 2026