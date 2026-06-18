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Saray'da dikkat çeken zirve: Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

Saray'da dikkat çeken zirve: Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

18.06.2026 15:27:00
Güncellenme:
ANKA
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Saray'da dikkat çeken zirve: Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Saray'da kabul etti. Görüşmeye ilişkin paylaşım yapılırken, kabulün içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Saray'da kabul etti. 

TBMM BAŞKANLIĞI PAYLAŞTI

TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kabule ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi. 

 

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