Saray'dan 'umut hakkı' açıklaması: MHP'li Yıldız'ı destekledi, 'Kapsama Öcalan da giriyor' dedi

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun gündemindeki ‘umut hakkı’na ilişkin Saray’dan ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın bugün yaptığı açıklamaya destek vererek, “Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir” dedi.

Uçum’um paylaşımı şu şekilde:

"UMUT HAKKININ ESASINA İLİŞKİN NOT !

Evet, umut hakkı Feti beyin etraflıca açıkladığı gibi kişiye özgü veya Öcalan’a yönelik bir tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir.

Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur. Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır.

Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar,

geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve

terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar.

Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir."

MHP'Lİ FETİ YILDIZ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Medyamızın değerli mensupları…

Hukuki konularda haber ve yorum yaparken o konudaki mevzuata göz atmanız haberin ve yorumun değerini arttıracaktır.

Mesela,

İnfaz Kanunumuza göre:

1-Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan kişilerin

30 yılını (107/2),

suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek veya örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarda

36 yılını (107/4) infaz eden hükümlüler koşullu salıverilmeden yararlanma hakkını kazanırlar.

Ancak bu sürelerin infazı doğrudan bir tahliye sebebi değildir.

2- Tahliye umudu olmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölüm, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölüm, “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.” (107/16)

Bu madde dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler ölene kadar hapishanelerde kalır.

Bu durum 3713 sayılı TMK’nın koşullu salıverme kenar başlığını taşıyan 17. maddesinde de düzenlenmiştir.

Maddeye göre; “Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun birinci maddesi ile değişik 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz.

Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasının infazı ölünceye kadar devam eder.

Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü “umut hakkı” olarak adlandırılmıştır .

AİHM, müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan başvurucuların belirli bir tahliye umudu olmadan yaşam boyu hapis cezası çekmelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmetmektedir."