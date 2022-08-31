'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiasında ismi geçen Ünsal Ban hediye diploma dağıtmış

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:42

İsmi rüşvet skandalıyla anılan ve boşanmak üzere olduğu eşi AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na ait belge ve bilgileri Sedat Peker’e servis etmekle suçlanan Ünsal Ban döneminde Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi’nin hediye diplomalar dağıttığı iddia edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ban’ın, Zehra Taşkesenlioğlu ile aynı zamanda evli olduğu üniversite rektörlüğü döneminde bir öğrencinin, istemediğini iletmesine karşın THK Üniversitesi’ne yüksek lisans kaydı yapıldı ve mezuniyet diploması hazırlandı. Öğrenci, noter aracılığıyla üniversiteye ihtarname gönderdi. İhtarnamede, “Üniversitenizin herhangi bir bölümünde hiçbir eğitim programına katılmadım. Bir hata sonucu hazırlandığını düşündüğüm diplomanın nezdimde bir geçerliliği olmadığını belirtmek isterim” ifadeleri yer aldı.

YURTTAŞ ÜNİVERSİTEYE İHTARNAME GÖNDERDİ

Ünsal Ban’ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü görevindeyken yaptığı öne sürülen usulsüzlüklere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. BirGün, “Üniversite gelirlerini şirketlere aktarmak” ve “Maaşını 2012 yılında 100 bin TL’ye çıkararak haksız kazanç sağlamak” gibi iddialar ile suçlanan Ban’ın görev yaptığı döneme yönelik üniversiteye gönderilen bir ihtarnameye ulaştı. Ankara 2’nci Noterliği aracılığıyla gönderilen ihtarname, “Üniversitede kâğıt üzerinde yüksek lisans yaptırılıyor” iddialarının haklılığını ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, dönemin Rektörü Ünsal Ban, bazı kişilere üniversitede yüksek lisans yapmaları önerisinde bulundu. Yüksek lisans diploması alabilmek için devam ya da sınavlara girmelerine gerek olmadığını söyleyen Ban’a bu kişilerden bazıları itiraz etti ve üniversitede yüksek lisan yapmak istemediklerini söyledi. Kayıt yaptırmayan, üniversite ile hiçbir temas kurmayan öğrenci adaylarına bir süre sonra üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden telefon edilerek diplomalarının hazır olduğu iletildi. Kişilerden biri kayıt yaptırmadığını ve diploma istemediğini ileterek noter aracılığıyla üniversiteye ihtarname gönderdi.

ÜNİVERSİTENİZDE HİÇBİR PROGRAMA KATILMADIM

11 Nisan 2016 tarihinde, “Yüksek Lisans Diploması Hakkında” konu başlığı ile THK Üniversitesi’ne gönderilen ihtarnamede, özetle şunlar kaydedildi:

“Üniversiteniz tarafından adıma yönelik yüksek lisans diploması hazırlanmış olduğu öğrendim. Ancak üniversitenize lisans ya da lisansüstü öğrenimi için bugüne kadar herhangi bir başvuruda bulunmadım. Yapılacak her türlü araştırmadan da görüleceği gibi bu başvuruları yapmak için gerekli ulusal sınavların hiçbirine girmedim.

Üniversitenizin herhangi bir bölümünde hiçbir eğitim programına katılmadım. Buna ilişkin ders kaydı yaptırmadım. Dönemsel ders seçimleri yapmadım, öğrenci işlerinde dosya oluşturmadım. Harç veya okul ücreti altında ödeme yapmadım. Bir hata sonucu hazırlandığını düşündüğüm söz konusu diplomanın nezdimde bir geçerliliği olmadığını bildirmek isterim. Dolayısı ile üniversitenizden herhangi bir yüksek lisans eğitimi talebim olmadığından sehven hazırlandığını düşündüğüm söz konusu diplomayı almaya yönelik bir talebim yoktur.”

PAYLAŞIM ERİŞİME ENGELLENDİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hafta sonu yayınladığı rüşvet iddialarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun videosu ile ilgili erişimi engeli kararı alındı. Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban tarafından çekilen videoyla ilgili haberler kişilik hakkı ihlali gerekçesiyle engellendi. Kararı, Hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz duyurdu. EngelliWeb de “AKP Erzurum milletvekili hakkında yapılan paylaşımlarla ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 29 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10228 sayılı kararı ile erişime engellendi” paylaşımı yaptı.

BAN’IN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Ünsal Ban’ın gözaltı süresi uzatıldı. Muğla’nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ban, dün sabah karayolu ile Ankara’ya getirildi. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği’ne götürülen Ban’ın işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi. Öte yandan Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanı ve mürettabatı da polis ekiplerince gözaltına alındı.