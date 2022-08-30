Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı

30 Ağustos 2022 Salı, 17:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Ban, sabah saatlerinde karayolu ile Ankara'ya getirildi.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.

Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Sedat Peker'le paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, Deli Çavuş isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB üyesi Salih Orakçı ve Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’in adının karıştığı rüşvet iddiasında bulunmuştu. Peker’in iddiasına göre Sineren’den borsada bir işlemi gerçekleştirmek için rüşvet istendi ve ismi geçen diğer kişiler de bu rüşvet ağının içinde yer aldı.

Sedat Peker dün yaptığı paylaşımlarda da Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini belirttiği bir videoyu paylaşmıştı. Peker, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AKP'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerine yer vermişti.

Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini belirtmişti.

Ayrıca AKP’li Taşkesenlioğlu’nun eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü ve AKP milletvekili aday adayı olan eşi Ünsal Ban’dan boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediği ortaya çıkmıştı.