Sarayburnu'nda Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı

Sarayburnu'nda bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anıt heykeli olma özelliğini taşıyan Atatürk Anıtı, kar maskeli bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Sarayburnu'nda Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:20

İstanbul Sarayburnu'ndan bulunan ve Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olarak bilinen anıta saldırı düzenlendi. 

Sabah saatlerinde kimliği belirsiz ve yüzü kar maskeli bir şahıs, elindeki bir çekiçle çıktığı anıta zarar vermeye çalıştı. 

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çevredeki yurttaşların saldırgana tepki gösterip müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Sarayburnu'daki Atatürk Anıtı'nın yapımına 25 Ağustos 1925 tarihinde yapımına başlanmış ve eser 3 Ekim 1926'da törenle açılmıştı.


Etiketler: #Sarayburnu #Atatürk Anıtı #saldırı

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