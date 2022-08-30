Saray'da deprem: Korkmaz Karaca istifa etti

30 Ağustos 2022 Salı, 18:27

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı Deli Çavuş isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıklayacağı belirtilmişti. Peker ilgili hesaptan beklenen açıklamaları yapmıştı.

Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Öte yandan Korkmaz Karaca hakkında "Serkan Taranoğlu isimli hırsız Cumhurbaşkanı Danışmanı Mine Hanım'a 'Korkmaz Karaca' isimli Cumhurbaşkanı Danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

Karaca, sosyal medya hesabından istifasını şu şekilde kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, olarak görev yapıyorum.

Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım.

19 Mart 2022,22 MarI2022,20 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 ay içinde çok ağır 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdim.

Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren, çeşitli iddialara muhatap oldum.

Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum.

Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi.

Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum.

AK Parti'nin Ve sayın cumhurbaşkanımızın 2023 yolculuğunda tüm gücüm ile sade bir nefer olarak mücadele etmeye söz veriyorum.

Yıllarca özel sektör yöneticisi Ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim nazik mücadelemi elbette sürdüreceğim.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun"