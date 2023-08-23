Saray'da dikkat çeken ziyaret: Erdoğan, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:57
Saray'da dikkat çeken ziyaret: Erdoğan, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i Saray'da kabul etti.

Saray'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.


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